Информационно-аналитическое агентство

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    • Экспорт цветных металлов

    21.11.2017
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    • По итогам 9 месяцев 2017 года объем российского экспорта необработанного алюминия снизился на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил порядка 2,2 млн тонн.
    Доходы от экспорта также упали на 5% – до 3,56 млрд долларов.

    Экспорт рафинированной меди и необработанных медных сплавов, по данным таможенной службы, в январе-сентябре 2017 года увеличился по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 8,9% до 424,4 тыс. тонн.
    В денежном выражении экспорт меди и медных сплавов вырос существеннее – на 39,9% – и составил 2,5 млрд долларов.

    Вывоз необработанного никеля составил 103,3 тыс. тонн, что ниже уровня января-сентября прошлого года на 30%.
    В стоимостном выражении экспорт никеля упал на 23,6% (до 1 млрд долларов).

    В сентябре 2017 года, по данным Лондонской биржи металлов, средняя стоимость алюминия составила 2,1 тыс. долларов за тонну +3,4% к августу 2017 и +32,1% к сентябрю 2016), меди – 6,58 тыс. долларов за тонну (+1,6% к августу 2017 и +39,9% к сентябрю 2016), никеля – 11,23 тыс. долларов за тонну (-3,5% к августу 2017 и +10,6% к сентябрю 2016).

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