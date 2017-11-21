Информационно-аналитическое агентство

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    • Экспорт и импорт зерновых

    21.11.2017
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    • По итогам трех кварталов 2017 года Россия экспортировала более 20,9 млн тонн пшеницы и меслина. Это на 17,8% больше показателя 2016 года.
    По данным ФТС, в стоимостном выражении экспорт зерновых вырос на 25,2% до 3,719 млрд долларов.

    Львиная доля экспорта приходится на страны дальнего зарубежья – 19,9 млн тонн.

    По сравнению с январем-сентябрем прошлого года поставки выросли на 18,5%.
    При этом стоимость экспортированных в дальнее зарубежье пшеницы и меслина, по данным ФТС РФ, составила 3,55 млрд долларов (+26,3%).

    В страны СНГ было поставлено 972,4 тыс. тонн, что на 5,8% выше уровня прошлого года. В денежном выражении поставки в СНГ выросли на 6,5%- до 168 млн долларов.

    В Россию за январь-сентябрь этого года было ввезено на 58,2% (до 190,3 тыс. тонн) меньше пшеницы, чем за тот же период прошлого года. В денежном выражении поставки упали на 57,2% до 29,3 млн долларов.

    Одновременно с этим ввоз ячменя вырос на 70,3% до 160,3 тыс. тонн. В стоимостном выражении импорт ячменя вырос в 2,6 раза – до 31,9 млн долларов.

    Импорт кукурузы в отчетном периоде увеличился на 40,1% до 41,3 тыс. тонн. В денежном выражении поставки также выросли на 40,6% до 138,1 млн долларов.

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