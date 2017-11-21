Информационно-аналитическое агентство

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    • Совкомфлот получил убыток по МСФО

    21.11.2017
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    • «Совкомфлот» опубликовал финансовые показатели по МСФО за 9 месяцев 2017 года. Чистый убыток составил 6,8 млн долларов против чистой прибыли 218,1 млн долларов годом ранее.

    При этом валовая выручка была на 2% выше, чем годом ранее, – 1,06 млрд долларов, а показатель EBITDA сократился на 26,4% до 408,3 млн долларов.

    «Конъюнктура мировых фрахтовых рынков продолжает оставаться крайне неблагоприятной для танкерных судовладельцев, особенно для операторов, работающих в конвенциональном сегменте. Исключительно высокая волатильность на спотовом рынке, превышение предложений тоннажа над спросом в течение продолжительного периода времени, низкий уровень фрахтовых ставок – в некоторых сегментах их падение составило 70% по сравнению с предыдущим отчетным периодом – оказывают на работу танкерных судовладельцев негативное воздействие. Решение стран ОПЕК и не входящих в картель производителей нефти о снижении производства нефти также негативно повлияло на спрос на танкерные перевозки. По многим показателям ситуация на танкерном рынке сравнима с 2011 годом – худшим годом для отрасли за последние 25 лет», – прокомментировал итоги за 9 месяцев генеральный директор ПАО «Совкомфлот» Сергей Франк.

    Согласно приложению к квартальному отчету «Совкомфлота» по РСБУ, средневзвешенный тайм-чартерный эквивалент в зависимости от типоразмера судна упал на величину от 16% (для танкеров-продуктовозов MR) до 55,9% (для танкеров VLCC).

    Ставки годичных тайм-чартеров снизились на величину от 13,6% (для танкеров для перевозки темных нефтепродуктов) до 31,3% (для Suezmax’ов).

    Устойчивый рост, отмечается в стейтменте Совкомфлота, продемонстрировал сегмент флота, занятого в обслуживании морской нефтегазодобычи. Доходы в этом сегменте в тайм-чартерном эквиваленте выросли на 55,9% до 274,6 млн долларов, операционная прибыль – на 50,5% до 131,2 млн долларов.

    Как отметил первый заместитель генерального директора ПАО «Совкомфлот» – финансовый директор Николай Колесников, «Результаты работы группы «Совкомфлот» за 9 месяцев 2017 года отражают реалии крайне неблагоприятной ситуации, сложившейся на танкерных рынках. Тем не менее, группа СКФ продемонстрировала способность противостоять депрессивной рыночной тенденции за счет расширения участия флота компании в сегментах с более высокой добавленной стоимостью на основе долгосрочных тайм-чартерных соглашений. Именно на эти сегменты деятельности – транспортировка нефти челночными танкерами, транспортировка СПГ и СНГ, обслуживание морских добывающих платформ судами снабжения и обеспечения – на текущий момент приходится порядка 50% инвестированного компанией капитала. Важно также отметить, что «Совкомфлот» имеет успешную практику продления долгосрочных контрактов с клиентами. Например, в отчетном периоде на пять лет был пролонгирован тайм-чартерный контракт с группой “Лукойл”».

    По словам Н.Колесникова, объем законтрактованной выручки будущих периодов на конец отчетного периода составил 8 млрд долларов.

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