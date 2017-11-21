Информационно-аналитическое агентство

  • ПодписатьсяДемо-доступ

    •
    • Рус
    • Eng

    • Пятый 21-тысячник OOCL

    21.11.2017
  • 130908-avelana-468x60_6_russian_html5

    • OOCL принял в эксплуатацию контейнеровоз-21-тысячник. Это пятое судно из серии, состоящей из шести контейнеровозов-гигантов. Контейнеровместимость судна составляет 21 413 TEU, длина – 400 м, ширина – 58,8 м. Контейнеровоз получил название «OOCL Scandinavia», говорится в официальном заявлении компании. Он построен на верфи Samsung Heavy Industry (SHI).

    «OOCL Scandinavia», как и его систершипы «OOCL Hong Kong», «OOCL Germany», «OOCL Japan» и «OOCL United Kingdom», будет задействован трейде Азия – Европа на сервисе LL1 с ротацией портов: Шанхай – Нинбо – Сямэнь – Янтьян – Сингапур – Суэцкий канал – Феликстоу – Роттердам – Гданьск – Вильгельмсхафен – Феликстоу – Суэцкий канал – Сингапур – Янтьян – Шанхай. Длительность кругорейса составит 77 дней.

    94
    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    DP WorldEvergreenMaersk LineOOCLЗапретСуэцкий канал 09.06.2017 Ты туда не ходи, ты сюда ходи
    Линии OOCL и Evergreen, входящие в OCEAN Alliance, приостановили сервисы на Катар после того, как ряд арабских государств […]
    0
    Yang MingКонтейнеровозыНовострой 14.11.2017 Yang Ming закажет новые контейнеровозы
    Yang Ming рассматривает возможность заказа новых 20 судов – от фидерных до мега-контейнеровозов, сообщает Splash 24/7 со ссылкой […]
    0
    DFDSНовостройРо-ро 13.06.2017 DFDS запускает ро-ро суда
    DFDS сообщил о спуске на воду «Tulipa Seaways» – второго ро-ро судна, построенного на немецкой верфи Flensburger Schiffbau-Gesellschaft. […]
    0
    MOLКонтейнеровозыЯпония 07.11.2017 Первый японский 20-тысячник
    Контейнеровоз «MOL Truth» – первый 20-тысячник, построенный в Японии, сдан в эксплуатацию на прошлой неделе. Он был построен […]
    0
    K LineLNGTotalГазовозНовостройСПГ 01.09.2017 Новый газовоз K Line
    “K” Line провел церемонию имянаречения нового LNG-танкера, построенного на верфи Sakaide Kawasaki Heavy Industries. Судно получило название «Pacific […]
    0
    КонтейнеровозыПроисшествия 13.01.2017 15 контейнеров упали за борт cудна Red Cedar
    Контейнеровоз Red Cedar потерял 15 контейнеров во время шторма в Северном море возле острова Тессел (Нидерланды), сообщает Maritime […]
    0
    HanjinБанкротствоКонтейнеровозыСуд 06.03.2017 Последнее судно Hanjin
    Последнее судно Hanjin Shipping было продано 1 марта согласно решению Верховного суда Сингапура, сообщает Seatrade Maritime News. Речь […]
    0
    АвтоматизацияКонтейнеровозыТехнологии 10.05.2017 Производитель удобрений построит беспилотный контейнеровоз
    Норвежские конструкторское бюро Kongsberg и производитель удобрений Yara работают над совместным проектом по строительству первого в мире автономного […]
    0
    COSCOКредитыНовостройСудостроениеТанкер 26.06.2017 Полмиллиарда долларов на строительство танкеров
    Cosco Shipping Energy Transportation подписала кредитное соглашение с Экспортно-импортным банком Китая о финансировании строительства танкеров. Согласно договору Экспортно-импортный […]
    0
    Hapag-LloydUASCМегаконтейнеровозНовострой 28.09.2017 Последний из 17
    Hapag-Lloyd принял «Al Jmeliyah» – последний в серии из 17 контейнеровозов, заказанных UASC летом 2013 года. Строительство осуществлялось […]
    0
    DFDSНовостройРо-ро 19.06.2017 DFDS удвоил заказ
    DFDS в рамках своей программы новостроев заказал еще два ро-ро судна на китайской верфи Цзиньлин. В прошлом году […]
    0
    АвиаперевозкиАвтопромКонтейнеровозыПассажирские перевозкиПроисшествия 02.05.2017 2 мая в истории транспортной отрасли
    1919 год. Открылась первая пассажирская авиалиния в США. Авиакомпания «Mercury Air Service» совершала рейсы из Лос-Анджелеса в Сан-Диего […]
    0












    • Грузоперевозки Показать всё
    21.11.2017 FESCO доставила оборудование из Китая для строительства метро
    20.11.2017 Греческий контракт Роснефти
    20.11.2017 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 45
    20.11.2017 Порт Вера на 20 млн тонн
    20.11.2017 Про индексацию тарифов РЖД
    17.11.2017 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 45
    Пресс-релизы Показать всё
    30.10.2017 Для экспедиторов и агентов
    22.09.2017 25 лет Maersk в России
    02.08.2017 РКК передала 10 платформ для перевозки контейнеров
    23.05.2017 IRISL возвращается на рынки РФ и стран Балтии
    21.03.2017 Перевозки сборных грузов с CMA CGM LOG
    20.03.2017 МАЗы едут на Карибы
    Вакансии Показать всё
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО «НИК Лайн (Рус)» в Санкт-Петербурге
    09.12.2016 Вакансия в БАЛТИК МЕРКУР в Петербурге
    19.10.2016 Менеджер по продажам в Оверсиз Фрэйт Эйдженси



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

    • Авторизация
    • Регистрация

    Вы получите письмо на указанный email со сгенерированным паролем

    CAPTCHA



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на регулярную аналитику
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить полные примеры материалов оперативной аналитики