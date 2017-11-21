Пятый 21-тысячник OOCL

OOCL принял в эксплуатацию контейнеровоз-21-тысячник. Это пятое судно из серии, состоящей из шести контейнеровозов-гигантов. Контейнеровместимость судна составляет 21 413 TEU, длина – 400 м, ширина – 58,8 м. Контейнеровоз получил название «OOCL Scandinavia», говорится в официальном заявлении компании. Он построен на верфи Samsung Heavy Industry (SHI).

«OOCL Scandinavia», как и его систершипы «OOCL Hong Kong», «OOCL Germany», «OOCL Japan» и «OOCL United Kingdom», будет задействован трейде Азия – Европа на сервисе LL1 с ротацией портов: Шанхай – Нинбо – Сямэнь – Янтьян – Сингапур – Суэцкий канал – Феликстоу – Роттердам – Гданьск – Вильгельмсхафен – Феликстоу – Суэцкий канал – Сингапур – Янтьян – Шанхай. Длительность кругорейса составит 77 дней.