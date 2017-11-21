Представительство GEFCO в Греции

В начале ноября группа GEFCO открыла представительство в Греции.

«GEFCO стремится усилить свою конкурентоспособность и присутствие в Греции и планирует удвоить свой оборот на рынке страны. Мы также намереваемся передать наш опыт в логистике, накопленный за десятилетия, локальным компаниям, чтобы способствовать росту и развитию страны», – отметил генеральный директор GEFCO Греция Фабьен Гоше.

GEFCO Греция предлагает своим клиентам весь перечень услуг группы GEFCO. «Уже сейчас представительство запускает международные решения по автоперевозкам для разных клиентов и в дальнейшем будет разрабатывать другие решения, такие как перевозки с соблюдением температурного режима для клиентов из пищевой и фармацевтической отраслей, которые широко представлены в Греции», – отмечается в заявлении компании.