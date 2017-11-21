Информационно-аналитическое агентство

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    • Отставка в Panalpina

    21.11.2017
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    • Chief Operating Officer (COO) Panalpina Энди Вебер в конце года покинет компанию. В качестве причины ухода в Panalpina называют личные обстоятельства.

    Э.Вебер начал работу в  Panalpina в качестве COO и члена правления в 2015 году. Он успешно руководил многими антикризисными проектами и сделал конкурентноспособным сегмент Energy and Project Solutions на рынке энергетики и капитальных объектов.

    После своего ухода Э.Вебер продолжит оказывать компании консультационные услуги.

    Как следует из официального сообщения Panalpina, нового человека на должность COO назначать не будут.

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