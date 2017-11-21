Информационно-аналитическое агентство

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    • Контейнерооборот Украины

    21.11.2017
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    • Контейнерооборот портов Украины по итогам января-октября 2017 года составил более 493,1 тыс. TEU.
    Это на 1,3% больше, чем было обработано в аналогичном периоде 2016 года.

    Для сравнения, контейнерооборот Новороссийска за аналогичный период составил 586,3 тыс. TEU.

    В октябре контейнерооборот Украины в сравнении с предыдущим месяцем вырос на 30,5% (до 59,2 тыс. TEU).

    За 10 месяцев этого года в экспорте прошло 212,1 тыс. TEU – это на 0,9% меньше, чем за тот же период прошлого года.
    В импорте было обработано на 2,2% больше, чем за 10 месяцев 2016 года (220,8 тыс. TEU).
    Объем каботажных перевозок через украинские порты составил порядка 1,8 тыс. TEU, что на 15,4% ниже уровня показателя прошлого года.
    В тоже время транзит за отчетный год вырос на 13,5% до 27,5 тыс. TEU.

    По итогам 10 месяцев этого года через Одессу прошло 422,4 тыс. TEU –это на 5,5% больше, чем годом ранее. Остальные контейнерные порты Украины снизили объемы перевалки.

    Южный снизил оборот контейнеров – на 15,6%, до 57,3 тыс. TEU.

    В Черноморске (бывший Ильичевск) контейнерооборот также снизился на 26,9% и составил 13,3 тыс. TEU.

    Отметим, что в статистические показатели Администрации морских портов Украины не входят данные контейнерного терминала Ильичевского морского рыбного порта. По данным SeaNews ИМРП за отчетный период 2017 года обработал порядка 107,3 тыс. TEU (+5,9%).

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