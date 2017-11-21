Контейнерооборот портов Украины по итогам января-октября 2017 года составил более 493,1 тыс. TEU.

Это на 1,3% больше, чем было обработано в аналогичном периоде 2016 года.

Для сравнения, контейнерооборот Новороссийска за аналогичный период составил 586,3 тыс. TEU.

В октябре контейнерооборот Украины в сравнении с предыдущим месяцем вырос на 30,5% (до 59,2 тыс. TEU).

За 10 месяцев этого года в экспорте прошло 212,1 тыс. TEU – это на 0,9% меньше, чем за тот же период прошлого года.

В импорте было обработано на 2,2% больше, чем за 10 месяцев 2016 года (220,8 тыс. TEU).

Объем каботажных перевозок через украинские порты составил порядка 1,8 тыс. TEU, что на 15,4% ниже уровня показателя прошлого года.

В тоже время транзит за отчетный год вырос на 13,5% до 27,5 тыс. TEU.

По итогам 10 месяцев этого года через Одессу прошло 422,4 тыс. TEU –это на 5,5% больше, чем годом ранее. Остальные контейнерные порты Украины снизили объемы перевалки.

Южный снизил оборот контейнеров – на 15,6%, до 57,3 тыс. TEU.

В Черноморске (бывший Ильичевск) контейнерооборот также снизился на 26,9% и составил 13,3 тыс. TEU.

Отметим, что в статистические показатели Администрации морских портов Украины не входят данные контейнерного терминала Ильичевского морского рыбного порта. По данным SeaNews ИМРП за отчетный период 2017 года обработал порядка 107,3 тыс. TEU (+5,9%).