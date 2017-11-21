Двигатели на СПГ для парома Viking Line

Wärtsilä подписала контракт на поставку двигателей и оборудования для парома Viking Line, который будет работать на сжиженном природном газе. Судно строится на китайской верфи Xiamen Shipbuilding.

Контракт на поставку двигателей, навигационной системы и других бортовых систем включает опцион и на второе судно, сообщает Wärtsilä.

В общей сложности Wärtsilä поставит шесть двухтопливных двигателей, работающих в основном на СПГ.

Отмечается, что паром будет задействован на Балтийском море на маршруте Турку (Финляндия) – Стокгольм (Швеция). По данным Wärtsilä, это будет первый паром, работающий на СПГ, такого размера и стандарта, построенный в Китае.