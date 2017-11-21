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    • Двигатели на СПГ для парома Viking Line

    21.11.2017
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    • Wärtsilä подписала контракт на поставку двигателей и оборудования для парома Viking Line, который будет работать на сжиженном природном газе. Судно строится на китайской верфи Xiamen Shipbuilding.

    Контракт на поставку двигателей, навигационной системы и других бортовых систем включает опцион и на второе судно, сообщает Wärtsilä.

    В общей сложности Wärtsilä поставит шесть двухтопливных двигателей, работающих в основном на СПГ.

    Отмечается, что паром будет задействован на Балтийском море на маршруте Турку (Финляндия) – Стокгольм (Швеция). По данным Wärtsilä, это будет первый паром, работающий на СПГ, такого размера и стандарта, построенный в Китае.

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