В Пакистане запустили СПГ-терминал

Новый плавучий СПГ-терминал (FSRU) начал работу вчера в пакистанском порту Касим. Емкость хранения установки составляет 170 тыс. куб. м, максимальная мощность регазификации – 750 млн куб. футов (21,2 млн куб м) в день.

Как сообщает LNG World News, FSRU удвоит нынешнюю мощность регазификации в Пакистане. Но даже когда терминал выйдет на полную мощность, ожидаемый дефицит составит порядка 19 млн тонн СПГ в год.

Для дальнейшего сокращения дефицита нидерладнская Trafigura, которая имеет миноритарную долю в запущенном СПГ-терминале Pakistan GasPort, объединилась тем же Pakistan GasPort для разработки проекта второго терминала по импорту СПГ в порту Касим. Этот проект будет включать строительство причала и второго плавучего СПГ-терминала. Он будет разработан для поставки газа частным потребителям без непосредственного участия правительства.

Напомним, недавно стало известно, что из консорциума, который был создан для строительства третьего пакистанского импортного СПГ-терминала, вышел ряд участников, в том числе ExxonMobil. Изначально в консорциум входили Höegh LNG, Total, Mitsubishi, Qatar Petroleum, ExxonMobil и турецкая Global Energy Infrastructure Limited (GEIL).