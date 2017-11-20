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    • Про индексацию тарифов РЖД

    20.11.2017
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    • Правительство РФ на своем заседании 16 ноября 2017 года поддержало предложение Минтранса России об индексации на 2018 год на 3,9% к уровню 2017 года тарифов на перевозки грузов железнодорожным транспортом.

    Согласно информации, опубликованной на сайте пра0ивтельства, также было принято решение сохранить в долгосрочном периоде установленную в 2017 году дополнительную целевую надбавки в размере 2% на выполнение капитального ремонта инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования.

    Кроме того, было поддержано предложение установить долгосрочные тарифы на перевозки грузов железнодорожным транспортом общего пользования на период не менее 8 лет с индексацией этих тарифов на уровень, не превышающий темпы инфляции, начиная с 2019 года.

    Правительство на своем заседании одобрило в основном параметры финансового плана и инвестиционной программы ОАО «РЖД» на 2018 год, «отметив, что сбалансированность финансового плана ОАО «РЖД» на 2018 год достигается при выполнении ряда оптимизационных мероприятий по сокращению расходов и увеличению доходов ОАО “РЖД”».

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