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    • Порт Вера на 20 млн тонн

    20.11.2017
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    • На сайте правительства РФ опубликовано распоряжение от 4 октября 2017 года №2450-р «О расширении морского порта Владивосток (Приморский край)». Документ разработан Минтрансом.

    Расширении порта Владивосток предусмотрено в целях строительства нового терминала по перевалке угля в районе мыса Открытый и бухты Беззащитная проектной мощностью до 20 млн тонн в год.

    В рамках проекта предполагается строительство двух грузовых причалов для погрузки угля, морской соединительной эстакады и причала базы портового флота.

    Проект реализуется за счет средств инвесторов – ООО «Порт “Вера”» и ООО «Управляющая компания “Восток Уголь”» – и заемных средств, бюджетное финансирование не предусмотрено.

    В рамках проекта также ведется строительство транспортной инфраструктуры, включающей автомобильную и железную дороги протяженностью 140 км от разреза в районе поселка Огоджа до станции примыкания Февральск Дальневосточной железной дороги.

    Распоряжением Правительства от 28 августа 2017 года №1842-р инвестпроект был включен в перечень инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории Дальнего Востока (утвержден распоряжением Правительства от 23 марта 2015 года №484-р).

    С полным текстом распоряжения можно ознакомиться в прилагаемом файле.

    Распоряжение

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