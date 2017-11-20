Порт Вера на 20 млн тонн

На сайте правительства РФ опубликовано распоряжение от 4 октября 2017 года №2450-р «О расширении морского порта Владивосток (Приморский край)». Документ разработан Минтрансом.

Расширении порта Владивосток предусмотрено в целях строительства нового терминала по перевалке угля в районе мыса Открытый и бухты Беззащитная проектной мощностью до 20 млн тонн в год.

В рамках проекта предполагается строительство двух грузовых причалов для погрузки угля, морской соединительной эстакады и причала базы портового флота.

Проект реализуется за счет средств инвесторов – ООО «Порт “Вера”» и ООО «Управляющая компания “Восток Уголь”» – и заемных средств, бюджетное финансирование не предусмотрено.

В рамках проекта также ведется строительство транспортной инфраструктуры, включающей автомобильную и железную дороги протяженностью 140 км от разреза в районе поселка Огоджа до станции примыкания Февральск Дальневосточной железной дороги.

Распоряжением Правительства от 28 августа 2017 года №1842-р инвестпроект был включен в перечень инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории Дальнего Востока (утвержден распоряжением Правительства от 23 марта 2015 года №484-р).

С полным текстом распоряжения можно ознакомиться в прилагаемом файле.

Распоряжение