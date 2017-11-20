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    • Первая партия СПГ в Торнио

    20.11.2017
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    • В это воскресенье СПГ-терминал Manga в финском порту Торнио принял первую партию сжиженного природного газа. СПГ доставил газовоз «Coral Energy», зафрахтованный Skangas.

    Собственник и оператор нового импортного СПГ-терминала – совместное предприятие Outokumpu, SSAB Europe, EPV Energy и Skangas. По информации Skangas, летом 2018 года после завершения проекта Manga станет самым крупным СПГ-терминалом в скандинавских странах и вторым СПГ-терминалом в Финляндии. Общий объем инвестиций в проект составил порядка 110 млн евро.

    Терминал будет обслуживать весь Ботнический залив, а также промышленные и горнодобывающие предприятия, морской транспорт, автомобильные перевозки в северной Финляндии, северной Швеции и северной Норвегии. Коммерческие поставки для потребителей, в числе которых Outokumpu Tornio Works, EPV Energy и SSAB Raahe, начнутся летом 2018 года. 

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