SeaNews продолжает серию публикаций, посвященных вопросам внедрения механизма «единого окна» и электронного обмена данными между перевозчиками и государственными органами в морских пунктах пропуска

Владимир Коростелев

Директор проекта Single Window «Группы Морской Экспресс»

Представитель ассоциаций морских агентов Калининграда, Санкт-Петербурга и Юга России в Москве

ОСНОВЫ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ. ЧАСТЬ 2.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ ЭЛЕКТРОННОГО ОБМЕНА ДАННЫМИ

В предыдущей публикации был рассмотрен первый вопрос из предлагаемых к рассмотрению:

(1) Справочник элементов внешнеторговых данных ООН (UNTDED, ISO 7372);

(2) Международный стандарт электронного обмена данными UN/EDIFACT;

(3) Библиотека ключевых компонентов UN/CEFACT (CCL) и технические спецификации UN/CEFACT (CCTS);

(4) Модель данных Всемирной таможенной организации;

(5) Концепция интеллектуального «трубопровода данных»;

(6) Применения уникального номера UCR для реализации отслеживаемости товарных партий.

Настоящая статья №2 посвящена Международному стандарту электронного обмена данными ЭДИФАКТ ООН.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ ЭЛЕКТРОННОГО ОБМЕНА ДАННЫМИ UN/EDIFACT

ЭДИФАКТ ООН (UN/EDIFACT, англ.) представляет собой набор международных стандартов, справочников и правил электронного обмена структурированными данными (относящимися, в частности, к области коммерции и сервиса) между независимыми компьютеризированными информационными системами. В этом смысле UN/EDIFACT представляет собой систему международных стандартов для электронного обмена коммерческими данными. Аббревиатура названия расшифровывается следующим образом (см. http://www.unece.org/trade/untdid/texts/d100_d.htm):

UN/EDIFACT – United Nations rules for Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport

ЭДИФАКТ ООН – Правила ООН Электронного Обмена Данными для Администрации, Торговли и Транспорта.

Понятие «торговля» (англ. trade) имеет здесь широкое толкование, включающее вопросы транспортно-экспедиторского обслуживания, таможенного оформления, страхования и др.

UN/EDIFACT и СЭВД ООН были разработаны совместно Рабочей группой по упрощению процедур международной торговли ЕЭК ООН и Техническим комитетом по стандартизации No154 Международной организацией по стандартизации (ISO, International Standard Organisation). Результаты этой разработки были зафиксированы международными стандартами. Первая версия UN/EDIFACT была опубликована Международной организацией по стандартизации в октябре 1988 года в виде 2 документов:

ISO 7372 — 86 «Trade data interchange. Trade data elements directory. First edition. 1986-03-01» (Справочник коммерческих элементов данных);

ISO 9735 — 88 «EDI for administration, commerce and transport (EDIFACT). Syntax rules. 1988-07-15» (Синтаксические правила ЭДИФАКТ).

В соответствии с Рекомендацией ЕЭК ООН №25 «Об использовании стандарта Организации Объединенных Наций для электронного обмена данными в управлении, торговле и на транспорте» рекомендуется «внедрение UN/EDIFACT в качестве единого международного стандарта для электронного обмена данными (ЭОД) между государственными управленческими органами и частными компаниями во всех экономических секторах на общемировой основе».

На основе данных UN TDED разработана библиотека стандартных сообщений UN/EDIFACT – так называемых UNSM (United Nations Standard Message – англ.). Библиотека справочников и стандартных сообщений UN/EDIFACT обновляется два раза в год и публикуется на сайте СЕФАКТ ООН – http://www.unece.org/tradewelcome/un-centre-for-trade-facilitation-and-e-business-uncefact/outputs/standards/unedifact/directories/2011-present.html

Рисунок 3. Справочники UN/EDIFACT на сайте СЕФАКТ ООН

В обозначение версии стандарта включается ссылка на номер года (2 цифры) и на полугодие (А – первое полугодие, B – второе полугодие): например, D16.A – справочник, опубликованный в 1 полугодии 2016 года, D15.B – справочник, опубликованный во 2 полугодии 2015 года, и т.д.

В соответствии с синтаксическими правилами UN/EDIFACT стандартные сообщения UNSM (библиотека EDMD) состоят из набора стандартных сегментов (EDSD). В свою очередь стандартные сегменты состоят из элементов данных UN TDED (EDED), при заполнении которых применяются международные списки кодов (UNCL).

Набор сегментов внутри стандартного сообщения UN/EDIFACT обширен и многократно превышает все варианты возможного использования и потребности пользователей. Сегменты внутри стандартных сообщений UN/EDIFACT объединены в сегментные группы, при этом и сегментам, и сегментным группам прописан статус использования внутри сообщения:

M – обязательное использование (mandatory – англ.),

C – условное использование (conditional – англ.).

Библиотека UN/EDIFACT включает свыше 200 стандартных сообщений, которые могут применяться для самых различных отраслей деятельности. Стандартное сообщение UN/EDIFACT имеет идентификатор, состоящий из шести букв и отражающий краткое наименование сообщения — например:

CUSDEC – таможенная декларация (CUStoms DEClaration, англ.)

CUSRES – ответ из таможни (CUStoms RESponse, англ.)

В зависимости от набора данных, предназначенных для передачи внутри сообщения UN EDIFACT, разработчик выбирает версию стандарта (например, D.16A), тип сообщения (например, CUSDEC) и необходимые для передачи данных сегменты и сегментные группы внутри сообщения. В результате для каждого сообщения UN/EDIFACT формируется прикладное подмножество стандартного сообщения – так называемый SubSet (англ.), состоящее обязательных стандартных сегментов и условных сегментов, выбранных пользователем. Из одного стандартного сообщения UN/EDIFACT могут быть разработаны несколько подмножеств (SubSet) форматов прикладных сообщений для различных функциональных задач.

Для каждого SubSet стандартного сообщения UN/EDIFACT разрабатывается руководство по применению с указанием перечня используемых элементов данных, перечней кодов и примеров передаваемой информации – так называемый MIG (Message Implementation Guidelines, англ.), в которое включается диаграмма используемых сегментов и сегментных групп стандартного сообщения:

Рисунок 4. Диаграмма подмножества стандартного сообщения INVRPT «Отчет об инвентаризации» (Inventory Report)

Применение стандартных справочников UN/EDIFACT позволяет упростить процесс разработки электронных документов в синтаксисе расширяемого языка разметки XML (eXtensible Markup Language, англ.). Простой и относительно легкий для внедрения синтаксис XML характеризуется отсутствием строгой организации структур, справочников и кодов, присущих UN EDIFACT. Отсюда — наличие множества разнотипных разработок в синтаксисе XML, в которых применяются несовместимые коды и классификаторы.

Использование «международного стандарта» XML без согласования с требованиями международных справочников и моделей данных зачастую приводит к несовместимости форматов электронных сообщений XML между собой и, как следствие, к необходимости индивидуальной настройки информационного взаимодействия, присущей применению приложений UN EDIFACT.

При использовании международного справочника UN TDED гарантируется единство наименований, представлений, размерности и порядка заполнения (списки используемых кодов) для всех элементов данных в существующих или разрабатываемых документах. При этом электронный обмен данными между участниками внешнеэкономической деятельности реализуется без затруднений.

На основе стандартных сообщений ЭДИФАКТ ООН разработаны прикладные стандарты электронного обмена данными в том числе для торговли и поставок товаров. Международная ассоциация товарной нумерации GS1 (первоначальное название EAN International) активно использует руководство EANCOM 2012 на основе сообщений ЭДИФАКТ ООН версии 2001 года D.01B (адрес размещения руководства — http://www.gs1si.org/Standardi/EANCOM-2012/s3-eancom2002.htm):

Рисунок 5. Стартовая страница EANCOM 2002 версии 2012 года на сайте Международной ассоциации товарной нумерации GS1

На основе стандартов EANCOM с 2004 года в России успешно работают системы электронных заказов и поставок товаров в торговых сетях «Лента», «METRO», «BILLA», «X5 Retail Group» и других.

Для морского транспорта ассоциацией SMDG разработаны руководства по применению сообщения ЭДИФАКТ ООН для электронной передачи данных о контейнерных и опасных грузах, о движении судов, для управления терминалами и стоками контейнеров (http://www.smdg.org/index.php/).

Рисунок 6. Пример страницы SMDG с сообщениями ЭДИФАКТ ООН для управления терминалами

Разработанные SMDG руководства по применению сообщений ЭДИФАКТ ООН активно используются всеми международными компаниями. Например, указанные сообщения используются в информационных системах контейнерных терминалах Большого порта Санкт-Петербург или при организации информационного взаимодействия с клиентами в информационной системе компании MAERSK LINE:

Рисунок 7. Фрагмент руководства MAERSK LINE для электронного обмена с клиентами данными о движении контейнеров в формате UN/EDIFACT CODECO D.95B

Вместе с тем большинство сотрудников государственных органов в настоящее время не знакомы ни со стандартами электронного обмена данными ЭДИФАКТ ООН, ни с опытом применения EDI российским и зарубежным бизнесом. Всякая активность в этом направлении приостановилась в связи с ликвидацией Министерства внешних экономических связей (МВЭС) в 1997 году, которым курировалась работа Межведомственного координационного совета МВКС ЭДИФАКТ, прекратившего свою работу одновременно с ликвидацией МВЭС России.