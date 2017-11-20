Олег Белозеров больше не президент РЖД

В соответствии с распоряжением правительства РФ от 17 ноября 2017 года Олег Белозеров назначен генеральным директором ОАО «РЖД».

По информации РЖД, назначение произошло в рамках переименования должности главы ОАО «РЖД», которое было разработано Минэкономразвития и одобрено Государственной думой в сентябре этого года.

Соответствующие изменения в устав ОАО «РЖД» были внесены постановлением правительства от 15 ноября 2017 года. Согласно документу, единоличный исполнительный орган ОАО «РЖД» именуется как «генеральный директор – председатель правления». Срок полномочий генерального директора составляет 5 лет (ранее – 3 года).

В новой редакции устава введены должности первых заместителей генерального директора и заместителей генерального директора, которые заменят должности первых вице-президентов, старших вице-президентов и вице-президентов компании.