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    • Олег Белозеров больше не президент РЖД

    20.11.2017
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    • В соответствии с распоряжением правительства РФ от 17 ноября 2017 года Олег Белозеров назначен генеральным директором ОАО «РЖД».

    По информации РЖД, назначение произошло в рамках переименования должности главы ОАО «РЖД», которое было разработано Минэкономразвития и одобрено Государственной думой в сентябре этого года.

    Соответствующие изменения в устав ОАО «РЖД» были внесены постановлением правительства от 15 ноября 2017 года. Согласно документу, единоличный исполнительный орган ОАО «РЖД» именуется как «генеральный директор – председатель правления». Срок полномочий генерального директора составляет 5 лет (ранее – 3 года).

    В новой редакции устава введены должности первых заместителей генерального директора и заместителей генерального директора, которые заменят должности первых вице-президентов, старших вице-президентов и вице-президентов компании.

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