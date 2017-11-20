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    • Новая техника в Морском порту Санкт-Петербург

    20.11.2017
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    • АО «Морской порт Санкт-Петербург» принял в эксплуатацию очередную партию техники – четыре вилочных автопогрузчика Kalmar. В основном, они будут задействованы в перегрузке слябов, рулонного стального и другого металлопроката. Новые машины позволят увеличить интенсивность обработки грузопотока черных и цветных металлов.

    Два автопогрузчика имеют грузоподъемность 16 тонн и два – 33 тонны, высота подъема вил у каждого – 5 м. Это позволяет использовать погрузчики для формирования контейнерных штабелей. Отличительная особенность новых машин – наличие у них дополнительного светодиодного освещения, которое обеспечивает более безопасную работу докеров в темное время суток при сохранении стабильно высокой производительности погрузо-разгрузочных работ.

    Поставка автопогрузчиков осуществляется в соответствии с программой развития АО «Морской порт Санкт-Петербург», в рамках которой компания в течение двух лет начиная с 2016 года уже обновила около 30% машин внутрипортовой механизации. За этот период были приобретены 46 автопогрузчиков грузоподъемностью от 3 до 42 тонн, пять тягачей и терминальный полуприцеп грузоподъемностью 65 тонн, два ковшовых погрузчика, четыре ричстакера. Также введены в эксплуатацию два перегружателя Mantsinen 200(ES) грузоподъемностью 30 тонн каждый.

    В рамках реализации программы развития в течение двух лет компания приобрела более 40 единиц грузозахватных приспособлений, технологической оснастки и дополнительного оборудования для портовой техники. Среди них, например, автономная крановая электромагнитная траверса «Армаг» с бензиновым электрогенератором – она позволяет нарастить интенсивность обработки металлов и исключить риск случайного сброса груза из-за возможных сбоев в электроснабжении.

    В следующем году МП СПб планирует приобрести два новых портальных крана грузоподъемностью 40 тонн каждый, а также два десятка машин внутрипортовой механизации и дополнительное оборудование к ним.

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