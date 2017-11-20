Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 46, 2017

На 46 неделе года спотовые ставки на основных исследуемых трейдах продолжили снижаться.

Так, ставки из Шанхая на порты рейнджа Гамбург – Гавр опустились по сравнению с позапрошлой неделей на 5,4%, ставки на порты Средиземноморья – на 3,9%.

Ставки на порты западного побережья США уменьшились на 11,5%, на порты восточного побережья – на 6,1%.

Ставки из Китая на Персидский залив снизились на прошлой неделе на 14,9%. Ставки на Южную Америку на 46 неделе сократились на 8,4%. Ставки на Австралию и Новую Зеландию поднялись на 4%.

На внутриазиатском трейде практически изменений не произошло. Только спотовые ставки из Шанхая на Южную Корею выросли по сравнению с позапрошлой неделей на 0,7%.

Напоминаем, что приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями именно спотового рынка. Реальные цены могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

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