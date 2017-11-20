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    • Греческий контракт Роснефти

    20.11.2017
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    • Роснефть, Motor Oil Hellas и Petrocas Energy подписали соглашение о поставках нефти и нефтепродуктов.
    Стороны намерены организовать взаимные поставки сырья и нефтепродуктов в течение последующих 5 лет с потенциальной возможностью увеличения объемов до 7,5 млн тонн в год.

    По информации Роснефти, соглашение подписано в развитие существующих партнерских отношений между Petrocas Energy и Motor Oil Hellas. В 2017 году объемы поставок и закупок нефтепродуктов составили более 2 млн тонн. Поставки нефтепродуктов в адрес Motor Oil Hellas в основном осуществлялись из ресурсов НК «Роснефть».

    Отметим, что в Petrocas Energy «Роснефти» принадлежит 49% акций. Petrocas Energy – региональный игрок, деятельность которого сосредоточена в областях логистики, трейдинга и розничной торговли нефтепродуктами. Компания владеет нефтеналивным терминалов в порту Поти мощностью 3 млн тонн нефтепродуктов в год и управляет розничной сетью АЗС.

    Motor Oil Hellas (MOH) владеет одним из наиболее технологически передовых НПЗ во всем мире, который является крупнейшим частным индустриальным комплексом в Греции. Объем переработки НПЗ – 13,5 млн тонн (сырая нефть, мазут, газойль и др.), что составляет 42% от общего годового объема переработки сырой нефти в Греции.
    Помимо переработки сырой нефти, группа компаний также занимается сбытом нефтепродуктов и владеет 100% долей в сетях АЗС под брендами Shell, Coral Gas, Avin и LPC.

    Подписанное трехстороннее соглашение, по мнению НК «Роснефть», позволит компании получить возможность самостоятельной реализации нефтепродуктов, произведенных на нефтеперерабатывающих мощностях Motor Oil Hellas для трейдинга с использованием мощностей Petrocas Energy. Кроме того, оно выводит сотрудничество с греческими партнерами на новый уровень и закладывает основу для стабильных и долгосрочных отношений в области поставок нефти и другого сырья для нефтеперерабатывающих заводов Греции.

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