Ветер и волна на море

По данным ГМСКЦ, сегодня ожидаются следующие опасные гидрометеорологические явления:
- В Тихом океане у юго-восточного побережья Камчатки опасное волнение высотой 8-9 м. Явление сохранится до середины дня 20 ноября,
- В Охотском море в северной части ветер юго-западный 15-17 м/с, порывы до 19 м/с, высота волны до 6 м,
- В Беринговом море утром 20 ноября в районе Алеутских островов ожидается опасное волнение высотой 8-9 м. Явление сохранится до конца суток 20 ноября,
- В Баренцевом море на юго-востоке ветер восточный, северо-восточный 10-15 м/с, порывы до 17-20 м/с, море 4 балла; на севере и востоке ветер восточный, северо-восточный 15-16 м/с, на севере медленное обледенение судов,
- В Каспийском море на Северном Каспии ветер юго-восточный 17 м/с, высота волны 2 м, на Среднем Каспии ветер юго-восточный 18 м/с, высота волны до 2,5 м.
- В Балтийском море в районе Калининграда ожидается усиление северо-западного ветра 12-17 м/с, высота волн 1,5-2,5 м,
- В Черном море в ближайшие 3-7 часов в районе Анапа – Джубга ожидается ветер южный 15-20 м/с, высота волны 1,5-2,5 м, в районе Новороссийска ожидается ветер южный 13-18 м/с, высота волны 1,5-2,5 м.