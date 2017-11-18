Запускаем новый аналитический online сервис ПОРТСТАТ

SeaNews запускает online аналитический сервис ПОРТСТАТ – аналитика и статистика грузооборота и контейнерооборота российских портов и стивидоров, который приходит на смену нашим еженедельным аналитическим выпускам Weekly.
Сервис ПОРТСТАТ стал логичным развитием Weekly. Но, в отличие от Weekly, в ПОРТСТАТ вам доступны все бассейны, все порты, все стивидоры и все грузы, и именно вы решаете, по каким параметрам проводить сравнение и делать выборки.
Мы сохранили все преимущества выпусков Weekly – наглядное и удобное представление информации, удобство, выверенная подача информации.
Наш новый online сервис ПОРСТАТ лишен всех недостатков Weekly, он представляет собой принципиально новый технологичный и интерактивный аналитический инструмент, использующий технологии BI и BIGDATA, который позволит:
- получать данные в необходимых вам разрезах, в тот числе динамику контейнерооборота и грузооборота минимум за последние 7 месяцев абсолютно по всем портам и стивидорам России, в разрезе всех имеющихся номенклатурных товарных групп (их около 20),
- впервые будет выделен показатель груженые рефконтейнеры (с февраля 2017 года) и показатель порожние контейнеры (с 2015 года),
- впервые будет возможность «разложить» грузопоток – импортный/экспортный/транзитный – по 20 укрупненным номенклатурным группам в любом произвольно разрезе (бассейн, порт, стивидор),
- впервые можно будет построить ТОП стивидоров региона/порта не только по совокупному обороту, но и по отдельным показателям, например, по объемам, переваленным в импорте/экспорте/каботаже, причем это можно будет сделать по одному или нескольким видам грузов, а также выбрать данные за какой период должны учитываться при построении рейтинга за последний месяц, за конкретный месяц или за выбранный период,
- впервые будет использована интерактивная картография,
- вы сами будете управлять тем, что и в каких разрезах должно отображаться на экране,
- впервые можно будет сравнивать операционные показатели двух стивидоров.
Обновление и загрузка свежих данных за предыдущий месяц по всем портам и стивидорам РФ в ПОРТСТАТ будет осуществляться на ежемесячной основе.
С сегодняшнего дня публикация Weekly прекращается, подписчики Weekly продолжат пользоваться сервисом ПОРТСТАТ до окончания срока подписки.
Все ранее опубликованные выпуски Weekly остаются доступны для подписчиков в соответствующем разделе сайта.
Для подписчиков – перейти к сервису ПОРТСТАТ.
Если Вы не подписчик – ознакомьтесь с демоверсиями ПОРСТАТ (содержат ограниченные данные за 2016 год и январь 2017 года):
контейнерооборот бассейнов, портов и стивидоров РФ (TEU)
грузооборот бассейнов, портов и стивидоров РФ (тыс. тонн)
Информация о составе аналитической подписки находится здесь.