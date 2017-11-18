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    • Запускаем новый аналитический online сервис ПОРТСТАТ

    18.11.2017

    • SeaNews запускает online аналитический сервис ПОРТСТАТ – аналитика и статистика грузооборота и контейнерооборота российских портов и стивидоров, который приходит на смену нашим еженедельным аналитическим выпускам Weekly.

    Сервис ПОРТСТАТ стал логичным развитием Weekly. Но, в отличие от Weekly, в ПОРТСТАТ вам доступны все бассейны, все порты, все стивидоры и все грузы, и именно вы решаете, по каким параметрам проводить сравнение и делать выборки.

    Мы сохранили все преимущества выпусков Weekly – наглядное и удобное представление информации, удобство, выверенная подача информации.

    Одновременно ПОРТСТАТ избавился от всех ограничений и недостатков Weekly:

    Наш новый online сервис ПОРСТАТ лишен всех недостатков Weekly, он представляет собой принципиально новый технологичный и интерактивный аналитический инструмент, использующий технологии BI и BIGDATA, который позволит:

    • получать данные в необходимых вам разрезах, в тот числе динамику контейнерооборота и грузооборота минимум за последние 7 месяцев абсолютно по всем портам и стивидорам России, в разрезе всех имеющихся номенклатурных товарных групп (их около 20),
    • впервые будет выделен показатель груженые рефконтейнеры (с февраля 2017 года) и показатель порожние контейнеры (с 2015 года),
    • впервые будет возможность «разложить» грузопоток – импортный/экспортный/транзитный – по 20 укрупненным номенклатурным группам в любом произвольно разрезе (бассейн, порт, стивидор),
    • впервые можно будет построить ТОП стивидоров региона/порта не только по совокупному обороту, но и по отдельным показателям, например, по объемам, переваленным в импорте/экспорте/каботаже, причем это можно будет сделать по одному или нескольким видам грузов, а также выбрать данные за какой период должны учитываться при построении рейтинга за последний месяц, за конкретный месяц или за выбранный период,
    • впервые будет использована интерактивная картография,
    • вы сами будете управлять тем, что и в каких разрезах должно отображаться на экране,
    • впервые можно будет сравнивать операционные показатели двух стивидоров.

    Обновление и загрузка свежих данных за предыдущий месяц по всем портам и стивидорам РФ в ПОРТСТАТ будет осуществляться на ежемесячной основе. 

    С сегодняшнего дня публикация Weekly прекращается, подписчики Weekly продолжат пользоваться сервисом ПОРТСТАТ до окончания срока подписки.

    Все ранее опубликованные выпуски Weekly остаются доступны для подписчиков в соответствующем разделе сайта.

    Для подписчиков – перейти к сервису ПОРТСТАТ.

    Если Вы не подписчик – ознакомьтесь с демоверсиями ПОРСТАТ (содержат ограниченные данные за 2016 год и январь 2017 года):

    ПОРТСТАТ КОНТЕЙНЕРЫ (демоверсия)

    контейнерооборот бассейнов, портов и стивидоров РФ (TEU)

     

    ПОРТСТАТ ГРУЗЫ (демоверсия)

    грузооборот бассейнов, портов и стивидоров РФ (тыс. тонн)

    Информация о составе аналитической подписки находится здесь.

     

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