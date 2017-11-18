Запускаем новый аналитический online сервис ПОРТСТАТ

SeaNews запускает online аналитический сервис ПОРТСТАТ – аналитика и статистика грузооборота и контейнерооборота российских портов и стивидоров, который приходит на смену нашим еженедельным аналитическим выпускам Weekly.

Сервис ПОРТСТАТ стал логичным развитием Weekly. Но, в отличие от Weekly, в ПОРТСТАТ вам доступны все бассейны, все порты, все стивидоры и все грузы, и именно вы решаете, по каким параметрам проводить сравнение и делать выборки.

Мы сохранили все преимущества выпусков Weekly – наглядное и удобное представление информации, удобство, выверенная подача информации.

Одновременно ПОРТСТАТ избавился от всех ограничений и недостатков Weekly: формат Weekly не позволял показать информацию по всем портам бассейна, где мы вынуждены ограничиться ТОП 3 портами,

не позволял показать информацию по всем стивидорам региона РФ, поэтому мы были вынуждены ограничиться ТОП 3 стивидорами порта,

не позволял показать информацию по всем (а их около 20) номенклатурным группам грузов и уж тем более по каждому порту и стивидору,

хотя формат Weekly и хорошо проработан, но все-таки он задан жестко, и если кого-то из наших читателей интересует какой-то нетрадиционный разрез информации, например, динамика перевалки в импорте ро-ро грузов по портам и стивидорам определенного региона, он мог найти эту информации только в наших дополнительных справках (они предоставляются за отдельную плату).

Наш новый online сервис ПОРСТАТ лишен всех недостатков Weekly, он представляет собой принципиально новый технологичный и интерактивный аналитический инструмент, использующий технологии BI и BIGDATA, который позволит:

получать данные в необходимых вам разрезах, в тот числе динамику контейнерооборота и грузооборота минимум за последние 7 месяцев абсолютно по всем портам и стивидорам России, в разрезе всех имеющихся номенклатурных товарных групп (их около 20),

впервые будет выделен показатель груженые рефконтейнеры (с февраля 2017 года) и показатель порожние контейнеры (с 2015 года),

впервые будет выделен показатель груженые рефконтейнеры (с февраля 2017 года) и показатель порожние контейнеры (с 2015 года), впервые будет возможность «разложить» грузопоток – импортный/экспортный/транзитный – по 20 укрупненным номенклатурным группам в любом произвольно разрезе (бассейн, порт, стивидор),

впервые можно будет построить ТОП стивидоров региона/порта не только по совокупному обороту, но и по отдельным показателям, например, по объемам, переваленным в импорте/экспорте/каботаже, причем это можно будет сделать по одному или нескольким видам грузов, а также выбрать данные за какой период должны учитываться при построении рейтинга за последний месяц, за конкретный месяц или за выбранный период,

впервые будет использована интерактивная картография,

вы сами будете управлять тем, что и в каких разрезах должно отображаться на экране,

впервые можно будет сравнивать операционные показатели двух стивидоров.

Обновление и загрузка свежих данных за предыдущий месяц по всем портам и стивидорам РФ в ПОРТСТАТ будет осуществляться на ежемесячной основе.

С сегодняшнего дня публикация Weekly прекращается, подписчики Weekly продолжат пользоваться сервисом ПОРТСТАТ до окончания срока подписки.

Все ранее опубликованные выпуски Weekly остаются доступны для подписчиков в соответствующем разделе сайта.

Для подписчиков – перейти к сервису ПОРТСТАТ.

Если Вы не подписчик – ознакомьтесь с демоверсиями ПОРСТАТ (содержат ограниченные данные за 2016 год и январь 2017 года):

Информация о составе аналитической подписки находится здесь.