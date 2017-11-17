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    • Финансы Agility

    17.11.2017

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    • Agility опубликовала финансовые показатели за третий квартал и 9 месяцев 2017 года.

    По итогам квартала выручка группы увеличилась на 15% до 358,5 млн кувейтских динаров (1,2 млрд долларов), показатель EBITDA – на 18,3% до 34,2 млн динаров (113,2 млн долларов). Чистая прибыль составила 17,8 млн динаров (58,9 млн долларов) – на 49,2% больше, чем годом ранее.

    Выручка Agility Global Integrated Logistics (GIL), ключевого бизнеса группы, выросла по итогам квартала на 19,4% до 273 млн динаров (903,5 млн долларов).

    Объем авиаперевозок увеличился на 16,1%, морских перевозок – на 12%, в результате выручка в этих сегментах выросла более чем на 20%. В сегменте проектной логистики выручка увеличилась на 27,3%.

    Показатель EBITDA GIL увеличился в третьем квартале всего на 1,4%. Невысокую динамику в компании объясняют влиянием валютных курсов. Без учета этого фактора рост EBITDA составил 3,4%.

    Инфраструктурные компании Agility увеличили в третьем квартале выручку на 4% до 91 млн динаров (301,2 млн долларов), показатель EBITDA – на 24% до 29,4 млн динаров (97,3 млн долларов).

    По итогам 9 месяцев выручка группы выросла на 11,1% до 1,02 млрд динаров (3,4 млрд долларов), показатель EBITDA – на 16,5% до 97,6 млн динаров (323 млн долларов), чистая прибыль – на 13,7% до 49,2 млн динаров (162,8 млн долларов).

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