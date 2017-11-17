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    • Ускоренная перевалка в порту

    17.11.2017
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    • Потеря времени при перевалке контейнеров с морских судов на наземный транспорт была и есть проблемой многих российских портов.

    Основываясь на большом опыте собственных подразделений во всех основных портах России и анализе проблем, возникающих при перевалке грузов, ООО «Транспорт девелопмент групп» разработало и внедрило Универсальный программный комплекс (УПК ТДГ), предназначенный для информационного обеспечения перевозочного процесса за счет электронного документооборота с ФТС России, ОАО «РЖД», морскими портами, ж/д переходами и внутренними терминалами прибытия на базе собственной автоматизированной системы управления (АСУ).

    Данный комплекс позволяет осуществить 90% всех необходимых операций до прибытия контейнера в порт. Технология включает предварительное информирование таможенных органов, проверку документов для таможенного оформления и согласование принятия к перевозке грузов по железной дороге до прибытия контейнера в порт/погранпереход.

    Благодаря собственному подразделению в порту и автоматизированной системе «УПК ТДГ», которая позволяет сократить время таможенного оформления до нескольких часов, мы можем предоставить клиентам сервис, обеспечивающий сдачу на погрузку по ж/д на момент закрытия выгрузки судна.

    На каждой из стадий документальной обработки грузов все документы уже находятся в необходимых сервисных службах, министерствах и ведомствах, позволяя работать с ними, проводить необходимые меры государственного контроля, заранее вносить информацию до прибытия груза в каждое место его обработки до его фактического размещения на причальной стенке.

    По факту прибытия груза стадии документального контроля и оформления уже пройдены и остается провести мероприятия, связанные с фактическим контролем, если это необходимо, и сразу сдать контейнер на погрузку.

    Профессиональная команда и использование новейших информационных технологий позволяют нам эффективно выполнять свою работу и удовлетворять потребности наших клиентов.

    ООО «Транспорт девелопмент групп» www.trdg.ru +7-495-543-97-29

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