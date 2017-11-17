ТрансКонтейнер загрузил в контейнеры сэндвич-панели

ПАО «ТрансКонтейнер» поделилось опытом доставки сэндвич-панелей ООО «Изопан Рус» из г.Волжский (Приволжская железная дорога) в Уссурийск (Дальневосточная железная дорога).

Для погрузки панелей в контейнер использовалось специальное оборудование SIMPLY, рассказали в «ТрансКонтейнере».

Первый тестовый поезд прибыл на станцию назначения 17 ноября. Время в пути следования составило 12 суток при протяженности маршрута более 9 тыс. км. В составе проследовало 78 сорокафутовых контейнеров.

Отправка следующего поезда планируется 18 ноября, в декабре намечена погрузка еще двух-трех поездов.