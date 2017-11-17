Информационно-аналитическое агентство

  • ПодписатьсяДемо-доступ

    •
    • Рус
    • Eng

    • ТрансКонтейнер загрузил в контейнеры сэндвич-панели

    17.11.2017

  • 130908-avelana-468x60_6_russian_html5

    • ПАО «ТрансКонтейнер» поделилось опытом доставки сэндвич-панелей ООО «Изопан Рус» из г.Волжский (Приволжская железная дорога) в Уссурийск (Дальневосточная железная дорога).

    Для погрузки панелей в контейнер использовалось специальное оборудование SIMPLY, рассказали в «ТрансКонтейнере».

    Первый тестовый поезд прибыл на станцию назначения 17 ноября. Время в пути следования составило 12 суток при протяженности маршрута более 9 тыс. км. В составе проследовало 78 сорокафутовых контейнеров.

    Отправка следующего поезда планируется 18 ноября, в декабре намечена погрузка еще двух-трех поездов.

    90

    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    ГрузоперевозкиПлатонТехнологии 14.04.2017 Ремонт дорог – за счет Платона
    Теперь грузоперевозчики сами будут определять самые проблемные участки федеральных дорог. Минтранс России и Общероссийский народный фронт открыли голосование […]
    0
    ЕАЭСЕдиное окноТехнологии 29.05.2017 Найти деньги на единое окно
    25 мая на заседании Евразийского межправительственного совета в Казани премьер-министры государств-членов ЕАЭС поручили правительствам до 1 декабря этого […]
    0
    Maersk LineИнформационное взаимодействиеТехнологии 11.04.2017 Как прийти к единой правде в морских перевозках
    На круглом столе «Транспорт и логистика» в рамках VIII форума «Северное измерение», организованного Деловым советом Северного измерения и […]
    0
    ITАвтоматизацияМониторингРефыТехнологии 12.04.2017 Автоматический мониторинг рефов в Гамбурге
    C. Steinweg внедрил систему автоматического мониторинга рефконтейнеров на многопрофильном терминале Süd-West Terminal в порту Гамбург. Как правило, рефконтейнеры […]
    0
    DNV GLТехнологии 18.08.2017 Самоходный контейнер для перевозки морепродуктов
    Норвежские студенты разрабатывают «умные роботы-контейнеры» с охлаждающей системой, которые могут автономно, без управления человеком, прибыть в порт, сообщает […]
    0
    Ж/д перевозкиКонтейнерные перевозкиТрансКонтейнер 18.01.2017 Российский рынок жд контейнерных перевозок на историческом максимуме
    По данным ТрансКонтейнера, по итогам 2016 года российский рынок железнодорожных контейнерных перевозок вырос на 10,2% по сравнению с […]
    0
    Global PortsКонтейнерыЛогистический комплексТерминалТехнологииЯнино 19.05.2017 Научный подход к бизнесу
    О прогнозах на ближайшую перспективу, развитии технологий и потенциале тыловых терминалов рассказала генеральный директор тыловых терминалов группы Global […]
    0
    Geodis СкладТехнологииЧеловеческий фактор 13.04.2017 Экзоскелеты на складе
    Geodis начал использовать в своем дистрибуционном центре в Венло в Нидерландах экзоскелеты, чтобы предотвратить травмы спины у складских […]
    0
    MitsuiТехнологии 26.05.2017 Японское правительство поддержит проект MOL
    Проект MOL по разработке технологической концепции для автономных судов, над котором компании работает совместно с Mitsui Engineering & […]
    0
    ITMaersk LineИнновацииРефконтейнерРефыТехнологии 26.06.2017 Удаленное управление контейнерами для клиентов
    С 24 июля клиенты Maersk Line и других контейнерных линий в составе группы Maersk получат доступ к системе […]
    0
    АвтоперевозкиИнновацииЛогистикаТехнологии 23.03.2017 Гибрид трака с троллейбусом
    Geodis присоединился к консорциуму французских компаний, объединившихся, чтобы заказать исследование возможностей и целесообразности «электрических шоссе». В конце февраля […]
    0
    Технологии 17.08.2017 Строительство судна с ветровой движительной системой
    Классификационное общество Lloyd’s Register объявило об участии в проекте Quadriga sustainable shipping, главной целью которого является строительство самого […]
    0












    • Грузоперевозки Показать всё
    17.11.2017 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 45
    16.11.2017 Гамбург без особых амбиций
    15.11.2017 НМТП остается в минусе
    14.11.2017 Джентльмены удачи в грузоперевозках
    13.11.2017 Жд экспорт через порты
    10.11.2017 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 44
    Пресс-релизы Показать всё
    30.10.2017 Для экспедиторов и агентов
    22.09.2017 25 лет Maersk в России
    02.08.2017 РКК передала 10 платформ для перевозки контейнеров
    23.05.2017 IRISL возвращается на рынки РФ и стран Балтии
    21.03.2017 Перевозки сборных грузов с CMA CGM LOG
    20.03.2017 МАЗы едут на Карибы
    Вакансии Показать всё
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО «НИК Лайн (Рус)» в Санкт-Петербурге
    09.12.2016 Вакансия в БАЛТИК МЕРКУР в Петербурге
    19.10.2016 Менеджер по продажам в Оверсиз Фрэйт Эйдженси



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

    • Авторизация
    • Регистрация

    Вы получите письмо на указанный email со сгенерированным паролем

    CAPTCHA



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на регулярную аналитику

  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД

  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить полные примеры материалов оперативной аналитики