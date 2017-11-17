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    • СПГ-консорциум разваливается

    17.11.2017

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    • ExxonMobil, Total и Qatar Petroleum вышли из проекта по строительству и эксплуатации приемной регазификационной установки (FSRU) для Пакистана, сообщает MarineLink со ссылкой на Höegh LNG. Изначально в состав консорциума, который реализует проект, входили Höegh LNG, Total, Mitsubishi, Qatar Petroleum, ExxonMobil и турецкая Global Energy Infrastructure (GEI).

    «В прошлом месяце агентство Reuters сообщило, что Exxon Mobil вышел из проекта из-за разногласий с GEI. Total и Mitsubishi также могут выйти из проекта и присоединиться к конкурентам», – говорится в сообщении.

    «Консорциум потратил время и ресурсы на поиск окончательной формы и структуры проекта. Тем не менее, в середине ноября соглашение с GEI так и не было достигнуто, и консорциум был распущен», – цитирует MarineLink заявление Höegh LNG.

    Hoegh LNG не уточнил причину разногласий с GEI, но, как поясняет MarineLink со ссылкой на отраслевой источник, она связана с затратами на проект. «В связи с выходом из консорциума поставщиков сжиженного природного газа и задержкой срока запуска проекта, Hoegh LNG рассматривает варианты в отношении договора с GEI по проекту плавучего СПГ-терминала», – сообщил источник MarineLink. Компания заявила о том, что изучает альтернативные возможности установки FSRU в Пакистане.

    Распад консорциума ставит под сомнение уже заключенную многомиллиардную сделку Катара с GEI по продаже до 2,3 млн тонн СПГ в течение 20 лет. GEI провел переговоры по присоединению к схеме с несколькими компаниями, включая Vitol.

    Отмечается, что плавучий СПГ-терминал должен был стать третьим импортным СПГ-проектом Пакистана и при этом самый крупным по объемам. Предполагалось, что он начнет работу в конце 2018 – начале 2019 года. К концу этого года Пакистан планирует запустить второй СПГ-терминал, частные компании предложили построить еще шесть, преимущественно рядом с портом Касим. 

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