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    • Сейнер получил пробоину в Кольском заливе

    17.11.2017

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    • По данным ГМСКЦ, 16 ноября в 20-33 сейнер «Капитан Когелев» (судовладелец ООО «Севрос», порт регистрации Мурманск) при следовании на выход по северному колену Кольского залива из-за отказа рулевого устройства вынесло на восточный берег залива в районе мыса Бакланий.

    На борту было 9 человек, один получил травму. Судно получило пробоину в левом борту ниже ватерлинии, поступает вода в машинное отделение. Топливные баки герметизированы, разлива топлива нет. В 22-40 буксир «РБ-108» (судовладелец Северный флот) снял 9 человек экипажа со спасательного плота и доставил их в г. Полярный.

    Судовладелец решает вопрос снятия аварийного судна с мели.      

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