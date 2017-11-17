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    • Назначение в РЖД Логистике

    17.11.2017

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    • Директор по промышленной логистике и аутсорсингу АО «РЖД Логистика» назначен Павел Котов. Как рассказали SeaNews в компании, до этого он занимал должность заместителя директора – начальника отдела промышленной логистики и аутсорсинга.

    В новой должности П.Котов будет курировать проекты, направленные на сокращение транспортных издержек клиентов компании в рамках сервиса Логистического аутсорсинга (включает услуги от управления внутренней логистикой, персоналом транспортного подразделения клиента и его материальными запасами до текущего обслуживания путей необщего пользования и тягового подвижного состава).

    П.Котов получил высшее образование по специальности «Организация и управление процессами перевозок на железнодорожном транспорте», а также степень МВА Высшей школы бизнеса при МГУ им. М.В.Ломоносова «Производственные системы», работал на различных должностях в ОАО «РЖД», ОАО «РУСАЛ Саяногорск», структурах Группы En+.

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