Буксиры Svitzer в Поти

Два азимутальных буксира Svitzer, компании в составе транспортно-логистического дивизиона Maersk, будут работать на терминале APM Terminals в порту Поти.

Как отмечают в APMT, их использование позволит существенно повысить безопасность операций в сложных погодных условиях и при проводке судов по подходному каналу в ночное время.

По словам MD APMT Poti Клауса Хольма Лаурсена, это означает, что увеличится количество «окон» для постановки к причалу и сократится время, которое суда проводят в порту.

Кроме того, терминал сможет принимать суда бОльших размерений и более гибко реагировать на изменения в расписании судозаходов, которые происходят в последний момент.

Напомним, APMT выкупил 80% в Поти у арабского инвестфонда в 2011 году.

По данным APMT, на сегодня Поти обрабатывает 80% всего контейнерооборота Грузии, 60% переваливаемых в Поти контейнеров предназначены для Азербайджана, Армении и Средней Азии.

Фото: APMT