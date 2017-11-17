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    • Больше денег и TEU у HHLA

    17.11.2017

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    • Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) опубликовала финансовые показатели за 9 месяцев 2017 года.

    Выручка группы выросла на 8,3% до 942,8 млн евро, показатель EBITDA – на 12,3% до 245,3 млн евро.

    Операционная прибыль увеличилась на 22,3% до 155,2 млн евро.

    Прибыль после вычета налогов и миноритарных долей составила 79,3 млн евро – на 30,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

    Контейнерооборот терминалов группы вырос на 10,8% до 5,45 млн TEU.

    Рост на терминалах в Гамбурге составил 11,3%, контейнерооборот – 5,2 млн TEU. Увеличение объемов во многом произошло благодаря росту контейнеропотока на азиатском направлении на 17,3%.

    Фидерные объемы на/из портов Балтийского моря увеличились на 17,9%, чему, как отмечают в HHLA, немало способствовал рост российского грузопотока.

    Выручка в контейнерном сегменте выросла на 9,9% до 563,6 млн евро, операционная прибыль – на 21,5% до 105,2 млн евро.

    Интермодальные перевозки транспортными компаниями в составе группы увеличились на 6,8% до 1,13 млн TEU. Выручка в этом сегменте выросла на 7,7% до 311,8 млн евро, операционная прибыль – на 10,8% до 55,4 млн евро.

    Прогноз по итогам года не изменился – HHLA по-прежнему ожидает получить операционную прибыль за 2017 год в вилке между 150 и 170 млн евро.

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