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    • FESCO повезет оборудование для Great Wall

    16.11.2017

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    • FESCO доставит производственное оборудование на строящийся в Тульской области завод по выпуску автомобилей Haval. Соответствующее соглашение подписали входящее в группу FESCO ООО «Феско интегрированный транспорт» и ООО «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» (дочернее предприятие китайского автопроизводителя Great Wall Motors).

    Согласно документу, FESCO обеспечит интермодальную транспортировку оборудования из Китая, Кореи и Германии на строительную площадку в индустриальном парке «Узловая» Тульской области. Доставка из азиатских стран будет осуществляться морскими линиями FESCO во Владивостокский морской торговый порт, далее по железной дороге ускоренными поездами до Москвы и автотранспортом до пункта назначения. Расчетный срок завершения поставок – сентябрь 2018 года. Как рассказали SeaNews в FESCO, первая поставка из Китая уже проведена, груз шел из порта Шанхай.

    Всего в рамках контракта планируется перевезти около 1150 контейнеров, а также негабаритное тяжеловесное оборудование (линии штамповки, покраски, линии штамповочного оборудования для производства кузовных деталей).

    «Сотрудничество с Great Wall отвечает нашей стратегии развития проектной логистики, расширения портфеля контрактов с крупными клиентами и наращивания объемов работы с негабаритными грузами. Мы обеспечим своевременную и качественную доставку оборудования, применяя отработанные в рамках проекта «Шанхай-Москва за 20 дней» технологии ускоренной транспортировки», – отметил президент FESCO Александр Исурин.

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