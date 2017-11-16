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    • Containerships закрыл 9 месяцев с прибылью

    16.11.2017

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    • Containerships опубликовал предварительные финансовые показатели за третий квартал и 9 месяцев 2017 года.

    В третьем квартале выручка увеличилась в сравнении с аналогичным показателем третьего квартала прошлого года на 15,2% и составила 55,8 млн евро.

    Показатель EBITDA вырос на 10,2% до 3,7 млн евро, операционная прибыль – на 43,9% до почти 2 млн евро.

    По итогам квартала чистая прибыль составила 12 тыс. евро – для сравнения, годом ранее за третий квартал был убыток 0,6 млн евро.

    По итогам 9 месяцев 20 17 года выручка увеличилась на 12,8% до 166,2 млн евро, показатель EBITDA – на 7,5% до 10,8 млн евро.

    Операционная прибыль выросла на 27,2% до 5,1 млн евро, чистая прибыль составила 0,1 млн евро против чистого убытка 2,2 млн евро за 9 месяцев 2016 года.

    Выручку по итогам всего 2017 года Containerships ожидает на 10% выше, чем в 2016 году.

    Существенных изменений рыночной конъюнктуры в компании не прогнозируют.

    На российском рынке условия в отчетном периоде оставались сложными в силу санкций и экономической ситуации в стране в целом.  Выход Великобритании из ЕС на бизнесе линии не сказался.

    На Балтику и Северное море приходится порядка 88% выручки компании, на средиземноморские перевозки – около 12%.

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