Информационно-аналитическое агентство

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    • 16 ноября в истории транспортной отрасли

    16.11.2017

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    • 1704 год. В Петербурге заложена судостроительная верфь «Адмиралтейский дом». Петр I лично разработал подробный проект и выполнил чертеж будущего Адмиралтейства. Еще за полтора месяца до закладки верфи под личным наблюдением и руководством царя началось строительство первой серии из двадцати русских «бригантинов нового манера», спроектированных Федором Скляевым по идее царя. Первым скоростным парусным военным судном, построенном на верфи вскоре после ее официального открытия, была заложенная Петром по собственному чертежу шнява «Лизет». Вслед за ней на стапелях Адмиралтейства начали закладывать и другие суда, но строительство многопушечных линейных кораблей развернулось только после победы под Полтавой и взятия у шведов Выборга, то есть в 1709-1710 годах. Верфь просуществовала до 1844 года, а затем в здании Адмиралтейства были размещены органы управления флотом.

    1841 год. В Нью-Йорке Наполеон Герен запатентовал пробковый спасательный пояс.

    1869 год. Формально открыт Суэцкий канал, на строительство которого ушло десять лет.

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