«РЖД» дают скидки на зерно еще шести регионам

С целью привлечения дополнительных объемов грузов правление ОАО «РЖД» приняло решение об установлении понижающего коэффициента 0,897 (скидка 10,3%) к тарифам на экспортные перевозки зерна со станций, расположенных в границах Курской, Липецкой, Пензенской, Самарской, Ульяновской и Курганской областей, через российские порты в собственном подвижном составе и контейнерах.

Под действие скидки подпадает пшеница, рожь, овес, ячмень, кукуруза, рис, гречиха, бобы, горох, фасоль и другие зерновые грузы (ЕТСНГ 011-018).

Ранее, с 1 октября 2017 года была введена аналогичная скидка на экспортные перевозки зерна со станций, расположенных в границах Воронежской, Орловской, Тамбовской, Оренбургской, Саратовской, Новосибирской и Омской областей.

Скидка будет действовать по 30 июня 2018 года включительно.

Погрузка зерна в октябре 2017 года на сети «Российских железных дорог» увеличилась на 30,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила порядка 2,5 млн тонн. При этом погрузка зерна на экспорт превысила 1,5 млн тонн (+95,9% к октябрю 2016 года).

Всего за 10 месяцев 2017 года погружено порядка 17,2 млн тонн зерна, что на 14,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.