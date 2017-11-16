Информационно-аналитическое агентство

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    • «РЖД» дают скидки на зерно еще шести регионам

    16.11.2017

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    • С целью привлечения дополнительных объемов грузов правление ОАО «РЖД» приняло решение об установлении понижающего коэффициента 0,897 (скидка 10,3%) к тарифам на экспортные перевозки зерна со станций, расположенных в границах Курской, Липецкой, Пензенской, Самарской, Ульяновской и Курганской областей, через российские порты в собственном подвижном составе и контейнерах.

    Под действие скидки подпадает пшеница, рожь, овес, ячмень, кукуруза, рис, гречиха, бобы, горох, фасоль и другие зерновые грузы (ЕТСНГ 011-018).

    Ранее, с 1 октября 2017 года была введена аналогичная скидка на экспортные перевозки зерна со станций, расположенных в границах Воронежской, Орловской, Тамбовской, Оренбургской, Саратовской, Новосибирской и Омской областей.

    Скидка будет действовать по 30 июня 2018 года включительно.

    Погрузка зерна в октябре 2017 года на сети «Российских железных дорог» увеличилась на 30,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила порядка 2,5 млн тонн. При этом погрузка зерна на экспорт превысила 1,5 млн тонн (+95,9% к октябрю 2016 года).

    Всего за 10 месяцев 2017 года погружено порядка 17,2 млн тонн зерна, что на 14,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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