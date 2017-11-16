Первая платная дорога в Хабаровском крае

Вчера в Хабаровске официально началось строительство автомобильной дороги «Обхода Хабаровска» (13-й – 42-й км). Это крупнейший транспортный проект на Дальнем Востоке, реализуемый на принципах государственно-частного партнёрства. Новая магистраль соединит три федеральные трассы «Амур» (Чита-Хабаровск), «Уссури» (Хабаровск – Владивосток), «Восток» (Хабаровск – Находка), что создаст единый транспортный коридор Чита – Владивосток и обеспечит проезд к Татарскому проливу.

Территории опережающего социально-экономического развития Хабаровска получат прямой выход к аэропорту «Новый», сообщается на сайте правительства края. Дорога станет первой в Хабаровском крае, движение по которой будет разрешено с максимальной скоростью до 120 км в час, что позволит пропускать до 25 тысяч автомобилей в сутки. Благодаря этому транзитные грузовые потоки будут выведены за пределы краевой столицы. Проект включает в себя строительство не только автодороги, но сопутствующих сооружений транспортной инфраструктуры. Трасса пройдет через 5 новых транспортных развязок, 24 мостовых сооружения. Общая протяжённость магистрали составит 26,8 километров.

Общий объем федеральной поддержки в период до 2020 года составит 18,8 млрд. рублей. При этом полная стоимость объекта составляет 42,8 млрд. рублей, в том числе доля средств регионального бюджета — 11 млрд. рублей, доля средств внебюджетных источников — 13,3 млрд. рублей. Фото с сайта правительства Хабаровского края