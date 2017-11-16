За ущерб заплатят капитан и Лондонский клуб

Правительство Испании получит компенсацию в размере 1,6 млрд евро за экологический ущерб, вызванный крушением танкера «Prestige» в 2002 году. Кроме того, по суду компенсацию в размере 1,8 млрд евро получит автономная область Испании Галисия, возле побережья которой затонуло судно, еще 61 млн евро получит Франция.

Капитан танкер «Prestige» Апостолос Мангурас и Лондонский клуб, застраховавший судно, должны выплатить порядка 850 млн евро. Оставшуюся сумму обязаны покрыть судовладелец — Mare Shipping и две межправительственные организации, которые выплачивают компенсации за экологический ущерб в случае нефтеразлива.

Напомним, танкер «Prestige» раскололся и затонул во время шторма в Атлантике в 2002 году, в море попало 50 тыс. тонн нефтепродуктов, загрязнено было около 1700 км побережья Испании, Португалии и Франции. Ни Испания, ни Португалия не позволили терпящему бедствию судну зайти в свои порты. «Судно раскололось, а его отправили в океан. Это был наихудший выбор из всех возможных. Нас послали тонуть в плавучем гробу», – сказал в своих показаниях капитан Мангурас.

В прошлом году верховный суд Испании осудил 81-летнего капитана за грубую халатность и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы.