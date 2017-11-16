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    • Гамбург без особых амбиций

    16.11.2017

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    • Порт Гамбург перевалил за 9 месяцев 6,8 млн TEU. Рост к аналогичному показателю прошлого года составил 0,4%.

    Как отметил содиректор Port of Hamburg Marketing Аксель Маттерн, оборот груженых контейнеров увеличился на 1,2% до 5,8 млн TEU. В то же время, перевалка порожняка упала на 4,3% до 924 тыс. TEU. В качестве одной из причин падения объемов порожняка он назвал до сих пор не проведенное дноуглубление Эльбы.

    Проведенное Port of Hamburg Marketing исследование показало, что в условиях ограничений, которые накладывают глубины на Эльбе с одной стороны и временные «окна», обусловленные приливами, с другой стороны, линии при заходах в Гамбург отдают приоритет груженым контейнерам, а порожняк все чаще предпочитают направлять через другие порты.

    Среди портов Северной Европы у Гамбурга самый низкий процент порожних контейнеров в общем контейнерообороте – всего 13,7% – самая большая доля груженых – 86,3%.

    На долю импорта приходится 3,5 млн TEU, по итогам 9 месяцев он увеличился на 0,7%. Экспорт вырос на 0,1% до 3,2 млн TEU.

    Оборот контейнеров в сообщении с Китаем, который с большим отрывом остается крупнейшим торговым партнером Гамбурга, увеличился на 2,5% до 2 млн TEU.

    Перевозки на балтийском направлении выросли на 2,8% до 1,4 млн TEU. В том числе контейнеропоток на/из Швеции увеличился на 20,9% до 220 тыс. TEU, на/из Польши – на 7,7% до 172 тыс. TEU. Оборот с Литвой составил 95 тыс. TEU, с Латвией – 88 тыс. TEU, с Эстонией – 35 тыс. TEU.

    В целом грузооборот в сообщении с европейскими портами увеличился на 1,6% до 2 млн TEU.

    Большие надежды в Гамбурге возлагают на Канаду в свете ратифицированного недавно в ЕС торгово-экономического соглашения с этой страной. Канадский контейнеропоток через Гамбург вырос за 9 месяцев на 20,5% и составил 144 тыс. TEU.

    Существенный рост контейнерооборота произошел также в сообщении с Вьетнамом (+62,6% до 52 тыс. TEU), Чили (+43,4% до 57,5 тыс. TEU), Мексикой (+22,7% до 68 тыс. TEU) и Израилем (+25,5% до 57 тыс. TEU).

    Значительно увеличилось количество судозаходов в Гамбург мегаконтейнеровозов – судов вместимостью от 14 до 18 тыс. TEU в порт зашло 167 – на 36,9% больше, чем годом ранее, судов вместимостью от 18 до 20 тыс. TEU – 77 (+87,8%).

    Оборот массовых грузов снизился на 1% до 34,1 млн тонн.

    Импорт массовых грузов сократился на 2,5% до 25,1 млн тонн, в том числе перевалка насыпных грузов снизилась на 4,9% до 3 млн тонн, налива – на 8,1% до 7,4 млн тонн, тогда как обработка навалочных увеличилась на 1,1% до 14,7 млн тонн.

    Экспорт массовых грузов вырос на 3,6% до 9 млн тонн, в том числе насыпные упали на 18,4% до 3 млн тонн, навалочные выросли на 11,8% до 2,9 млн тонн и налив – на 26,8% до 3,2 млн тонн.

    Грузопоток неконтейнеризированных генеральных грузов, таких как накатные и негабаритные, был ниже прошлогоднего на 9,4% и составил 1,1 млн тонн.

    Суммарный грузооборот порта составил за 9 месяцев 104,3 млн тонн.

    По итогам всего 2017 года в Гамбурге рассчитывают обработать 138 млн тонн грузов, в том числе порядка 8,9 млн TEU контейнеров – столько же, сколько и в прошлом году.

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