Информационно-аналитическое агентство

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    • Газовоз для Ямала получил повреждения в Находке

    16.11.2017

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    • По данным ГМСКЦ, 14 ноября в 15-40 на рейде порта Находка в районе №10 при отходе от газовоза «Fedor Litke» (флаг Кипра, ИМО 9768370) танкер «Залив Америка» (порт регистрации Находка, судовладелец ООО «Наяда») произвел навал на газовоз «Fedor Litke». При осмотре инспектором ИГПК поврежденного борта газовоза выявлен разрыв металла длиной 0,15-0,20 м шириной 0,005-0,01 м в районе балластного танка №4 левого борта на высоте около 1 метра от ватерлинии. Пострадавших и разлива нефтепродуктов нет. (Прим. SeaNews: «Fedor Litke» – новехонький СПГ-газовоз ледового класса, построенный Dynagas для работы в рамках проекта «Ямал СПГ», на фото он в сентябре этого года еще на верфи в Окпо. В Находке, судя по всему, бункеровался...).

    15 ноября в 11-30 танкер «РН Поларис», флаг РФ, оператор «Роснефтефлот», сел на мель в районе нефтепирса №2 морского терминала Славянка морского порта Посьет. Разлива нефтепродуктов, повреждений корпуса, пострадавших нет. Для снятия судна с мели из порта Находка вышли морской буксир «Бикин», судовладелец ООО «Роснефтефлот» и транспортно-буксирное судно «Нефтегаз-70», судовладелец также «Роснефтефлот».  В 7-15 16 ноября танкер «РН Поларис» был снят с мели и последовал в якорную точку №3 для дальнейшего осмотра.

    В 16-30 15 ноября в Севастопольском морском порту, бухта Севастопольская (бухта Южная) при швартовке баржи ТБ-1 морским буксиром «Пересвет» (судовладелец ООО «Судоходная компания «АРК», порт Астрахань) к причалу 118 произвел навал на плавмастерскую ПМ-870 (судовладелец ГУП «Севастопольский морской порт»), стоящую у причала 117. В результате навала на плавмастерской треснул иллюминатор, оторвалась часть деревянного привального бруса, а также образовались трещины в бетонном корпусе. Пострадавших и разлива нефтепродуктов нет. Ведется расследование.

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