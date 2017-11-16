В НМТП временный генеральный директор

Совет директоров ПАО «НМТП» принял решение приостановить полномочия генерального директора ПАО «НМТП» Султана Батова с 15 ноября 2017 года.

До принятия общим собранием акционеров решения об избрании нового генерального директора с 16 ноября временным генеральным директором назначен Сергей Киреев.

Напомним, С.Киреев в 2014-2016 годах входил в совет директоров НМТП в качестве представителя «Транснефти», ранее некоторое время занимал должность заместителя генерального директора по развитию НМТП. В структуре «Транснефти» он возглавляет АО «Транснефть — Сервис» и АО «Транснефть-Терминал».

Внеочередное общее собрание акционеров НМТП будет созвано 25 декабря 2017 года, оно пройдет в форме заочного голосования.