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    • Hapag-Lloyd почувствовал синергетический эффект

    15.11.2017

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    • Hapag-Lloyd опубликовал основные показатели деятельности за третий квартал и 9 месяцев 2017 года.

    Объем перевозок по итогам 9 месяцев вырос на 24,4% до 7,03 млн TEU, при этом расходы на транспортировку (без учета расходов на бункер) увеличились на 17,8%.

    Фрахтовые ставки продолжали расти, средняя величина ставки за 9 месяцев составляла 1060 долларов с TEU против 1037 долларов с TEU годом ранее.

    Выручка по итогам 9 месяцев на 28,5% до 7,3 млрд евро, показатель EBITDA – на 89,3% до 721,9 млн евро. Операционная прибыль была в 10,3 выше, чем в январе-сентябре 2016 года, – 267,9 млн евро. Чистая прибыль составила 8,2 млн евро против чистого убытка 133,9 млн евро годом ранее.


    В третьем квартале объем перевозок увеличился на 44,2% до 2,8 млн TEU. Средняя величина фрахтовой ставки составляла 1065 доллара с TEU против 1027 долларов годом ранее.

    Выручка выросла на 45% до 2,8 млрд евро, EBITDA – на 95,8% до 361,5 млн евро, операционная прибыль – в 2,8 раза до 180,6 млн евро. Чистая прибыль составила 54,3 млн евро – в 6,6 больше, чем в третьем квартале 2016 года.


    «Хорошие операционные показатели, которых мы достигли по итогам трех кварталов, объясняются не только позитивным развитием глобальной экономики и ростом глобальных контейнерных перевозок, очень важную роль сыграла также быстрая и безболезненная интеграция UASC в Hapag-Lloyd. Мы уже смогли ощутить первый синергетический эффект» от слияния, которое поможет нам упрочить свою позицию в сегменте», – отметил CEO линии Рольф Хаббен Янсен.

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