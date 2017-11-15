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    • FESCO отчитались за полтора года

    15.11.2017

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    • Группа FESCO опубликовала в один день отчет по МСФО за 2016 год и отчет по МСФО за 6 месяцев 2017 года.

    По итогам первого полугодия этого года выручка группы увеличилась на 5,8% и составила 19,1 млрд рублей.

    Валовая прибыль до учета амортизации составила 5,5 млрд рублей – на 1% больше, чем годом ранее.

    Прибыль от операционной деятельности выросла на 74,7% до 2,3 млрд рублей.

    Операционные расходы увеличились на 7,9% до 13,7 млрд рублей, административные расходы сократились на 2,7% до 2,5 млрд рублей.

    Убыток до налогообложения составил 150 млн рублей против прибыли 3,7 млрд рублей за 6 месяцев 2016 года.

    Чистый убыток составил 720 млн рублей против чистой прибыли 3,6 млрд рублей годом ранее.

    2016 год FESCO закончили с чистой прибылью 1,1 млрд рублей против чистого убытка 11,5 млрд рублей за 2015 год.

    Выручка группы в 2016 году сократилась на 11,1% до 37 млрд рублей, валовая прибыль до учета амортизации – на 5,4% до 10,8 млрд рублей, прибыль от операционной деятельности – на 28,6% до 2,4 млрд рублей.

    Операционные расходы снизились на 13,3% до 26,2 млрд рублей, административные расходы незначительно увеличились – на 0,6%, до 4,9 млрд рублей.

    Прибыль до налогообложения составила 1,9 млрд рублей против убытка 10,4 млрд рублей в 2015 году.

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