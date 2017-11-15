Информационно-аналитическое агентство

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    • 15 ноября в истории транспортной отрасли

    15.11.2017

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    • 1815 год. Первый рейс первого русского парохода «Елизавета» из Петербурга в Кронштадт и обратно. Пароход «Елизавета» открыл регулярные рейсы между Петербургом и Кронштадтом.

    Он был построен на петербургском механико-литейном заводе Карла Николаевича Берда (1766–1843), шотландца, переселившегося в Россию в 1786 году. Судно приводилось в движение паровой машиной конструкции Джеймса Уатта. Ее мощность составляла 4 л. с., а пароход развивал скорость до 9,5 км/ч. Дорога в один конец занимала 2 ч 45 мин.

    1886 год. Роберт Бош основал в Штутгарте свое дело, открыв «Мастерскую точной механики и электротехники». Деньги Бош получил от отца. На момент основания в мастерской было всего два работника. Фирма занималась ремонтом разнообразной, говоря современным языком, бытовой техники. Дела улучшились, когда началась электрификация Штутгарта, и Бошу удалось получить несколько выгодных заказов. Но переломный момент в истории фирмы наступил в 1887 году, когда Бош разработал электрическую систему зажигания от магнето для газового двигателя. В 1897 году он адаптировал ее для бензинового ДВС и создал свечу зажигания, после чего его имя стало известно во всем мире.

    1906 год. В Лондоне на выставке «Olympia Motor» был показан Rolls-Royce 40/50 hp. По традиции тех лет цифрами обозначался тип двигателя и его мощность. Но очень скоро эта модель прославила марку «Rolls-Royce» и обрела собственное имя «Silver Ghost» (Серебряный призрак). За исключительную надежность, плавность хода и бесшумность работы двигателя эту модель назвали лучшим автомобилем в мире. «Silver Ghost» оснащался 7-литровым шестицилиндровым мотором мощностью 48 л.с. и четырехступенчатой КПП. Максимальная скорость составляла 97 км/ч. В августе 1907 года «Silver Ghost» без единой поломки прошел официальный автопробег Лондон-Глазго протяженностью 15 000 миль. Интересно, что до Второй мировой войны фирма «Rolls-Royce» не изготавливала кузова, а продавала только шасси. Название же «Silver Ghost» дал своему автомобилю один из владельцев, заказавший кузов блестящего серебристого цвета. Благодаря этому экземпляру название закрепилось в целом за всей моделью. Выпуск «Rolls-Royce» «Silver Ghost» продолжался до 1925 года. Всего было выпущено 6173 экземпляра.

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