Информационно-аналитическое агентство

  • ПодписатьсяДемо-доступ

    •
    • Рус
    • Eng

    • Полтора месяца до вступления Таможенного кодекса ЕАЭС

    15.11.2017

  • 130908-avelana-468x60_6_russian_html5

    • Ратификация Договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза (ЕАЭС) будет завершена до конца этого года. Эту информацию подтверждает Евразийская экономическая комиссия в своем официальном заявлении.

    В Беларуси и России Таможенный кодекс уже принят и одобрен нижней и верхней палатами законодательных органов власти этих стран – Национальным собранием Республики Беларусь и Федеральным собранием Российской Федерации. Парламент Республики Казахстан также утвердил документ. В Армении он одобрен Конституционным судом республики и проходит процедуру ратификации в Национальном собрании страны. В Кыргызстане документ находится на рассмотрении в республиканском Верховном совете Кыргызской Республики.

    Новое таможенное законодательство Союза разработано с учетом современного уровня развития электронных технологий и содержит в себе много новелл, которые призваны устранить многие проблемы, накопившиеся в правоприменительной практике. Новый кодекс юридически закрепляет возможность для участника ВЭД при наличии электронной цифровой подписи совершать большинство операций со своего компьютера через интернет, взаимодействуя с информационной системой таможенного органа.

    Одновременно с этим новое таможенное законодательство избавит участников ВЭД от необходимости представлять таможенному органу документы, на основании которых была заполнена электронная декларация. Предъявлять документы нужно будет только в тех случаях, когда сработают профили риска, и это будут только те документы, которые определит информационная система, а не сотрудник таможни.

    В ряде случаев решения о регистрации декларации на товары, сама регистрация, а также решение о выпуске товаров могут приниматься информационными системами автоматически, без участия инспектора.

    Согласно новому кодексу, время выпуска товаров сократится до 4 часов. Новый кодекс максимально переносит таможенный контроль на этап после выпуска товаров, а также предоставляет возможность воспользоваться рядом отсрочек по уплате таможенных платежей.

    После вступления в силу Таможенного кодекса ЕАЭС должно серьезно улучшиться положение участников рынка, работающих в статусе уполномоченных экономических операторов, а новые специальные упрощения сделают этот статус еще более привлекательным.

    Новым кодексом заложены законодательные возможности для полноценного внедрения механизма «единого окна» в систему регулирования внешнеэкономической деятельности, работа над которым также сейчас ведется в ЕАЭС.

    Как отмечают в ЕЭК, переноса даты вступления в силу документа – 1 января 2018 года –  не будет, и гражданам, хозяйствующим субъектам и госорганам стран Союза необходимо готовиться к работе в новых условиях, заблаговременно ориентируясь на новый Таможенный кодекс ЕАЭС.

    119

    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    ЕАЭСКонференция 12.04.2017 Техническое регулирование в рамках Евразийского экономического союза
    НП «ГПУ ВЭД «ГЕРМЕС», по просьбе участников ВЭД организовывает конференцию «Техническое регулирование в рамках евразийского экономического союза». Анализ […]
    0
    ЕАЭСПравила 27.09.2017 Проект Соглашения о судоходстве в странах ЕАЭС одобрен
    На днях Коллегия Евразийской экономической комиссии одобрила проект Соглашения о судоходстве в странах ЕАЭС. Основная цель документа – […]
    0
    ДокументыЕАЭСНегабарит 10.08.2017 Единые документы для перевозки негабаритных грузов
    Министры транспорта стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обсудили завершающий этап согласования проекта «дорожной карты» по реализации Основных направлений […]
    0
    Гильдия ГермесЗаконодательствоТаможенные процедурыТаможенный бизнес Таможня 30.06.2017 Потеряться и забыться
    На круглом столе «Внешнеэкономическая деятельность «новой реальности», который организовало в Петербурге ПАО Банк «ФК «Открытие» при поддержке НП […]
    0
    ВЭДТаможенное оформлениеТаможенные платежиТаможенные процедурыТехнологии 10.04.2017 Банковская гарантия для таможни
    В июне 2016 года вступил в силу Федеральный закон №463-ФЗ от 30.12.2015, который предусматривает возможность выдачи электронных таможенных […]
    0
    ЕАЭСТаможенный кодекс 04.05.2017 Новый Таможенный кодекс ЕАЭС вступит в силу 1 января 2018 года
    Новый Таможенный кодекс ЕАЭС вступит в силу с 1 января 2018 года, сообщается на сайте Евразийской экономической комиссии […]
    0
    ЕАЭСПроектыФинансированиеШелковый путь 30.06.2017 Евразийский банк развития профинансирует 39 проектов
    На этой неделе прошла рабочая встреча директора Департамента транспорта и инфраструктуры Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Ержана Нурахметова с […]
    0
    ЕАЭСЗаконопроект 17.07.2017 Белорусские и казахстанские права будут действительны в России
    На очередном заседании Евразийской экономической комиссии были рассмотрены некоторые ограничения, зафиксированные ранее Комиссией совместно с правительствами стран Евразийского […]
    0
    ДокументыЕАЭСПостановлениеТаможенный кодексТаможня 06.09.2017 Представлен на ратификацию договор о Таможенном кодексе ЕАЭС
    На сайте правительства РФ опубликовано постановление от 4 сентября 2017 года №1067 «О представлении Президенту России для внесения […]
    0
    ЛогистикаТаможенное оформлениеТаможенные процедурыТаможняТехнологии 30.06.2017 Выпуск до подачи декларации и проблемы экспортеров и импортеров
    Георгий Властопуло, генеральный директор компании «Оптимальная логистика» ФТС выстраивает автоматизированную систему контроля за бизнесом. Планируется перевести общение с […]
    0
    ВЭДСертификацияТаможенные процедуры 02.05.2017 Про «двоякие» сертификаты соответствия
    Какие сертификаты соответствия на продукцию имеют признаки фальсификации и почему за выдачей сертификатов лучше не обращаться к организациям-посредникам, […]
    0
    СертификатыСертификацияТаможенные процедуры 05.05.2017 Когда у Росаккредитации не срабатывает лампочка
    Кто виноват и что делать, если допущена ошибка в сертификате соответствия, и почему Росаккредитация не отвечает за технические […]
    0












    • Грузоперевозки Показать всё
    15.11.2017 НМТП остается в минусе
    14.11.2017 Джентльмены удачи в грузоперевозках
    13.11.2017 Жд экспорт через порты
    10.11.2017 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 44
    10.11.2017 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 44
    10.11.2017 Страхование грузов – интересные цифры
    Пресс-релизы Показать всё
    30.10.2017 Для экспедиторов и агентов
    22.09.2017 25 лет Maersk в России
    02.08.2017 РКК передала 10 платформ для перевозки контейнеров
    23.05.2017 IRISL возвращается на рынки РФ и стран Балтии
    21.03.2017 Перевозки сборных грузов с CMA CGM LOG
    20.03.2017 МАЗы едут на Карибы
    Вакансии Показать всё
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО «НИК Лайн (Рус)» в Санкт-Петербурге
    09.12.2016 Вакансия в БАЛТИК МЕРКУР в Петербурге
    19.10.2016 Менеджер по продажам в Оверсиз Фрэйт Эйдженси



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

    • Авторизация
    • Регистрация

    Вы получите письмо на указанный email со сгенерированным паролем

    CAPTCHA



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на регулярную аналитику

  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД

  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить полные примеры материалов оперативной аналитики