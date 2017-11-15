Полтора месяца до вступления Таможенного кодекса ЕАЭС

Ратификация Договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза (ЕАЭС) будет завершена до конца этого года. Эту информацию подтверждает Евразийская экономическая комиссия в своем официальном заявлении.

В Беларуси и России Таможенный кодекс уже принят и одобрен нижней и верхней палатами законодательных органов власти этих стран – Национальным собранием Республики Беларусь и Федеральным собранием Российской Федерации. Парламент Республики Казахстан также утвердил документ. В Армении он одобрен Конституционным судом республики и проходит процедуру ратификации в Национальном собрании страны. В Кыргызстане документ находится на рассмотрении в республиканском Верховном совете Кыргызской Республики.

Новое таможенное законодательство Союза разработано с учетом современного уровня развития электронных технологий и содержит в себе много новелл, которые призваны устранить многие проблемы, накопившиеся в правоприменительной практике. Новый кодекс юридически закрепляет возможность для участника ВЭД при наличии электронной цифровой подписи совершать большинство операций со своего компьютера через интернет, взаимодействуя с информационной системой таможенного органа.

Одновременно с этим новое таможенное законодательство избавит участников ВЭД от необходимости представлять таможенному органу документы, на основании которых была заполнена электронная декларация. Предъявлять документы нужно будет только в тех случаях, когда сработают профили риска, и это будут только те документы, которые определит информационная система, а не сотрудник таможни.

В ряде случаев решения о регистрации декларации на товары, сама регистрация, а также решение о выпуске товаров могут приниматься информационными системами автоматически, без участия инспектора.

Согласно новому кодексу, время выпуска товаров сократится до 4 часов. Новый кодекс максимально переносит таможенный контроль на этап после выпуска товаров, а также предоставляет возможность воспользоваться рядом отсрочек по уплате таможенных платежей.

После вступления в силу Таможенного кодекса ЕАЭС должно серьезно улучшиться положение участников рынка, работающих в статусе уполномоченных экономических операторов, а новые специальные упрощения сделают этот статус еще более привлекательным.

Новым кодексом заложены законодательные возможности для полноценного внедрения механизма «единого окна» в систему регулирования внешнеэкономической деятельности, работа над которым также сейчас ведется в ЕАЭС.

Как отмечают в ЕЭК, переноса даты вступления в силу документа – 1 января 2018 года – не будет, и гражданам, хозяйствующим субъектам и госорганам стран Союза необходимо готовиться к работе в новых условиях, заблаговременно ориентируясь на новый Таможенный кодекс ЕАЭС.