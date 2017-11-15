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    • Первые контейнеры Новосибирского филиала ПГК

    15.11.2017

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    • Новосибирский филиал «Первой грузовой компании» впервые осуществил отправку контейнеров. Как пояснили SeaNews в компании, до этого Новосибирский филиал не возил контейнерные грузы, поскольку не имел собственных контейнеров. Сейчас филиал заключил договор с ПАО «ТрансКонтейнер» и привлек к перевозкам фитинговые платформы с контейнерами.

    Первый контейнерный груз – строительные материалы – проследовал в конце октября со станции Клещиха в Новосибирской области на станцию Угольная Дальневосточной железной дороги в составе ускоренного контейнерного поезда. Состав был сформирован «ТрансКонтейнером». Как отметил директор Новосибирского филиала ПГК Евгений Долженко, это позволило сократить сроки доставки с 2,5 недель до 8 дней. «Сегодня грузоотправителю важна скорость, регулярность и, главное, прогнозируемость сервиса, чтобы иметь возможность заранее запланировать отправку по железной дороге».

    В дальнейшем Новосибирский филиал ПГК планирует регулярно осуществлять отправки контейнерных грузов в рамках договоров на транспортно-экспедиционное обслуживание. Как пояснили SeaNews в филиале, «Мы готовы возить и контейнерными поездами, и повагонными отправками. Все зависит от потребностей грузоотправителей».

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