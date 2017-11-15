НМТП снизил прибыль по РСБУ

ПАО «Новороссийский морской торговый порт» опубликовало отчет о финансовых результатах за 9 месяцев 2017 года по российским стандартам бухгалтерского учета.

Выручка по группе сократилась на 11,6% до 18,4 млрд рублей. Валовая прибыль снизилась на 18,3% до 13,7 млрд рублей.

Прибыль от продаж была на 20% ниже, чем годом ранее, и составила 12,7 млрд рублей, прибыль до налогообложения снизилась на 19,9% до 24,9 млрд рублей.

Себестоимость продаж увеличилась на 16,2% до 4,7 млрд рублей, управленческие расходы – на 14,4% до 958,5 млн рублей.

На 55,9% – до 11,4 млрд рублей – выросли доходы от участия в других организациях.

В результате чистая прибыль по РСБУ за январь-сентябрь 2017 года составила 22,2 млрд рублей, на 15,5% ниже, чем за 9 месяцев прошлого года.

Напомним, грузооборот НМТП по итогам 9 месяцев 2017 года сократился на 2,5%.