Информационно-аналитическое агентство

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    • НМТП остается в минусе

    15.11.2017

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    • НМТП опубликовал операционную отчетность за 10 месяцев 2017 года. Суммарный грузооборот компаний группы составил 119,8 млн тонн. Это меньше, чем было перевалено за январь-октябрь прошлого года, на 2,3%.

    При этом, если рассматривать показатели отдельно по портам, по итогам отчетного периода только Приморск сократил грузооборот – на 8,6% до 49,4 млн тонн. В то же время, грузооборот Балтийска (БСК) вырос и в TEU (на 64,8%), и в тоннах (на 37,4%). Новороссийские активы группы за 10 месяцев этого года обработали 69,5 млн тонн – на 2,4% больше показателя прошлого года (напомним, в Новороссийске работают собственно НМТП, ИПП, Новорослесэкспорт, НСРЗ и НЗТ плюс совместное предприятие с АО «Черноморские магистральные нефтепроводы» НМТ).

    В целом, положительная динамика отмечена только в сегментах навалочных грузов и контейнерных грузов.

    Оборот наливных грузов, на долю которых приходится порядка 74,7% всего объема, составил по итогам января-октября 2017 года 89,4 млн тонн – на 6,2% ниже уровня прошлого года. Совокупный оборот нефти через терминалы НМТП в Приморске и Новороссийске по итогам отчетного периода сократился на 7,2% до 63,5 млн тонн. Снижение отгрузок отмечено как в Новороссийске (минус 1,1% до 25,5млн тонн), так и в Приморске (минус 10,9% до 38 млн тонн).

    Перевалка нефтепродуктов через терминалы группы также снизилась на 4,4% – до 25,1 млн тонн. Снижение произошло за счет уменьшения перевалки через порт Новороссийск – на 8% до 13,7 млн тонн. При этом отгрузки нефтепродуктов в Приморске выросли, но ненамного – на 0,3%, до 11,4 млн тонн.

    Рост по итогам отчетного периода произошел в сегменте навалочных грузов – на 35,7% (до 13,6 млн тонн). Положительный результат по данной группе грузов достигнут благодаря увеличению объемов перевалки зерна и угля.

    Отметим, что, несмотря на некоторые ранние коллизии в экспорте российского зерна в Турцию, эта страна вышла на первое место среди крупнейших импортеров зерновых из РФ. Перевалка зерна через глубоководные порты Черного моря, в частности, через Новороссийск растет – по итогам января-октября этого года оборот зерна в НМТП вырос на 64,1%, до 3,5 млн тонн.

    Рост спроса на уголь на мировом рынке стимулировал увеличение поставок этого груза через морские порты РФ. Оборот угля НМТП по итогам 10 месяцев этого года вырос на 15,6% – до 1,7 млн тонн.

    По остальным навалочным грузам отмечена отрицательная динамика – обработка химических грузов снизилась на 20,6% (до 611 тыс. тонн), железорудного сырья – на 8,8% (до 2,1 млн тонн) и сахара-сырца – на 26% (до 452 тыс. тонн).

    Оборот генеральных грузов по итогам 10 месяцев 2017 года составил порядка 11,5 млн тонн. Это на 6,4% меньше аналогичного уровня прошлого года. Снижение произошло за счет уменьшения обработки черных металлов и чугуна (-7,8%, до 10 млн тонн) и лесных грузов (-31,1%, до 336 тыс. тонн.

    По остальным грузам отмечено увеличение оборота. Перевалка цветных металлов за январь-октябрь этого года увеличилась на 2,1% и составила 953 тыс. тонн.

    Обработка скоропорта по сравнению с показателем 10 месяцев прошлого года выросла в 6,9 раза (до более 218 тыс. тонн).

    Динамика контейнерооборота на Балтике и в Новороссийске положительная.

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