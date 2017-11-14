Информационно-аналитическое агентство

  • ПодписатьсяДемо-доступ

    •
    • Рус
    • Eng

    • Yang Ming закажет новые контейнеровозы

    14.11.2017

  • 130908-avelana-468x60_6_russian_html5

    • Yang Ming рассматривает возможность заказа новых 20 судов – от фидерных до мега-контейнеровозов, сообщает Splash 24/7 со ссылкой на местные СМИ.

    Компания планирует воспользоваться низкой стоимостью новостроев с тем, чтобы заказать строительство серии судов и отказаться от 20 зафрахтованных судов, контракт на которые заканчивается в течение последующих трех лет.

    Как ранее сообщал SeaNews, в период с 2018 по 2020 годы Yang Ming планирует вернуть владельцам 12 зафрахтованных контейнеровозов вместимостью 4,5-5 тыс. TEU.

    227

    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    MSCКонтейнеровозыТайм-чартер 24.08.2017 Shuba для MSC
    Seaspan Corporation приняла новый контейнеровоз «MSC Shuba B» вместимостью 11 000 TEU, построенный на верфи Hanjin Subic на […]
    0
    КонтейнеровозыПанамский каналТарифная политика 08.06.2017 Изменения в структуре сборов за прохождение Панамского канала
    Администрация Панамского канала опубликовала предложения по изменению структуры сборов, взимаемых с судов за прохождение канала. В частности, для […]
    0
    Yang MingИнвесторыФинансы 23.06.2017 Признаки финансового оздоровления Yang Ming
    Yang Ming сообщила о ходе реализации плана рекапитализации, на первом этапе которого Yang Ming удалось привлечь 54 млн […]
    0
    OOCLМегаконтейнеровозНовострой 28.09.2017 Четвертый 21-тысячник для OOCL
    OOCL провел церемонию имянаречения четвертого контейнеровоза вместимостью 21 413 TEU. Судно поучило название «OOCL United Kingdom». Напомним, строительство […]
    0
    2017ULCSАвгустГлобальноКонтейнеровозы 06.09.2017 Флот ультраконтейнеровозов
    По состоянию на 31 августа 2017 года мировой флот крупнотоннажных контейнеровозов вместимостью более 10 тыс. TEU насчитывает 425 […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    ИнвесторыКонтейнеровозыРасходы 07.02.2017 Yang Ming отдаст чужое
    Yang Ming планирует в период с 2018 по 2020 годы вернуть владельцам 12 зафрахтованных контейнеровозов вместимостью 4,5-5 тыс. […]
    0
    КонтейнеровозыКредиты 02.05.2017 Eimskip получит кредит
    Eimskip достигла соглашения о финансировании строительства двух контейнеровозов вместимостью 2 тыс. 150 TEU, заказанные в январе 2017 года, […]
    0
    FESCO Hyundai Merchant MarineКонтейнеровозыРотация портовСервис 04.04.2017 FESCO меняет ротацию
    Транспортная группа FESCO сообщила о сокращении времени доставки грузов между портами Дальнего Востока России и портами Китая на […]
    0
    2017ГлобальноКонтейнеровозыЯнварь 18.01.2017 Флот ультраконтейнеровозов
    По состоянию на начало января 2017 года, по данным Dynamar, мировой флот крупнотоннажных контейнеровозов вместимостью более 10 тыс. […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    MSCКонтейнеровозыПанамский канал 20.03.2017 Тысячный транзит через Панамский канал
    Судном, совершившим тысячный транзит через расширенный Панамский канал, стал контейнеровоз «MSC Anzu» вместимостью 8,8 тыс. TEU, сообщает World […]
    0
    DFDSНовостройРо-ро 13.06.2017 DFDS запускает ро-ро суда
    DFDS сообщил о спуске на воду «Tulipa Seaways» – второго ро-ро судна, построенного на немецкой верфи Flensburger Schiffbau-Gesellschaft. […]
    0
    НовостройСахалин-2Совкомфлот 12.10.2017 «Федор Ушаков» будет работать на Сахалине
    11 октября прошла торжественная церемония имянаречения нового многофункционального ледокольного судна обеспечения добывающих платформ «Федор Ушаков», построенного по заказу […]
    0












    • Грузоперевозки Показать всё
    15.11.2017 НМТП остается в минусе
    14.11.2017 Джентльмены удачи в грузоперевозках
    13.11.2017 Жд экспорт через порты
    10.11.2017 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 44
    10.11.2017 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 44
    10.11.2017 Страхование грузов – интересные цифры
    Пресс-релизы Показать всё
    30.10.2017 Для экспедиторов и агентов
    22.09.2017 25 лет Maersk в России
    02.08.2017 РКК передала 10 платформ для перевозки контейнеров
    23.05.2017 IRISL возвращается на рынки РФ и стран Балтии
    21.03.2017 Перевозки сборных грузов с CMA CGM LOG
    20.03.2017 МАЗы едут на Карибы
    Вакансии Показать всё
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО «НИК Лайн (Рус)» в Санкт-Петербурге
    09.12.2016 Вакансия в БАЛТИК МЕРКУР в Петербурге
    19.10.2016 Менеджер по продажам в Оверсиз Фрэйт Эйдженси



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

    • Авторизация
    • Регистрация

    Вы получите письмо на указанный email со сгенерированным паролем

    CAPTCHA



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на регулярную аналитику

  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД

  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить полные примеры материалов оперативной аналитики