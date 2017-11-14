Yang Ming закажет новые контейнеровозы

Yang Ming рассматривает возможность заказа новых 20 судов – от фидерных до мега-контейнеровозов, сообщает Splash 24/7 со ссылкой на местные СМИ.

Компания планирует воспользоваться низкой стоимостью новостроев с тем, чтобы заказать строительство серии судов и отказаться от 20 зафрахтованных судов, контракт на которые заканчивается в течение последующих трех лет.

Как ранее сообщал SeaNews, в период с 2018 по 2020 годы Yang Ming планирует вернуть владельцам 12 зафрахтованных контейнеровозов вместимостью 4,5-5 тыс. TEU.