DFDS покупает голландского автоперевозчика

DFDS приобрела 100% акционерного капитала голландской Alphatrans Group. Сделка подлежит одобрению антимонопольными службами Германии. Ожидается, что ее закроют до конца этого года, после чего Alphatrans Group будет консолидирована в DFDS.

В управлении Alphatrans находятся 720 трейлеров и 125 тягачей. Это один из самых крупных автоперевозчиков, работающих в континентальной Европе, Великобритании и Ирландии.

Штаб-квартира Alphatrans находится в Роттердаме, компания имеет офисы в Нидерландах, Бельгии, Германии, Великобритании, Ирландии и Португалии, а также представительства, связанные с автоперевозками, в Венгрии и Румынии. В штате компании – 197 сотрудников, годовая выручка составляет 45 млн евро.

Приобретение Alphatrans позволит DFDS расширить свои операции в континентальной Европе и Великобритании.