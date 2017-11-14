14 ноября в истории транспортной отрасли

1896 год. В Великобритании сняты ограничения на передвижение автомобилей, введенные в 1865 году. По мнению законодателей, самоходные машины создавали помехи движению железнодорожных локомотивов и вызывали испуг у лошадей. Поэтому экипаж любого безлошадного транспортного средства должен был состоять из трех человек: водителя, кочегара и провожатого, который шел впереди с красным флагом (в темное время – с фонарем) на расстоянии 55 метров, оповещая о приближении машины. В городах скорость ограничивалась 3 км/ч, за городом – 6 км/ч.

В 1878 году в закон внесли поправки. Обязательность наличия красного флага отдавалась на усмотрение местных властей. Провожатый теперь шел впереди на расстоянии 18 метров. При приближении конных экипажей или всадников самоходная машина должна была остановиться, при этом запрещалось выпускать пар или дым, чтобы не испугать лошадей.

И только в 1896 году под давлением автомобилистов эти ограничения были сняты. Машиной разрешалось управлять одному человеку, а максимальную скорость подняли до 23 км/ч. На радостях был устроен автопробег Лондон – Брайтон, который ежегодно проводится до настоящего времени. В нем принимают участие старинные автомобили, выпущенные до 1905 года.

1914 года. Братья Додж собрали свой первый автомобиль. В тот же день он был продан и отправлен покупателю. Всего же до конца года было продано 249 автомобилей. В чем же причина такого быстрого успеха? Дело в том, что братья Додж сделали себе имя в автомобильном мире задолго до этой даты. Начав с выпуска велосипедов, они впоследствии освоили производство запчастей для автомобилей и стали поставщиками самого Форда. Их продукция отличалась высоким качеством, и такими же прочными и надежными стали и их автомобили.

Первая модель, которую впоследствии прозвали “Old Betsy” (Старая Бетси), представляла собой пятиместный кабриолет. Она оснащалась четырехцилиндровым двигателем объемом 3,5 литра, развивавшим 35 л.с. и трехступечатой КПП. В отличие от довольно примитивного Ford T, на Dodge устанавливались электрические фары и стартер. Стоили же они чуть дороже, что и предопределило успех марки – в 1915 году продажи составили свыше 45 тысяч автомобилей. А к 1919 году братья Додж стали одними из самых богатых людей Америки.

1939 год. На улицах Москвы проходит большой автопробег, посвящённый выпуску миллионного советского автомобиля.

1954 год. На одном из аэродромов под Нижним Новгородом прошли испытания гоночного автомобиля ГАЗ-ТР с реактивным двигателем от истребителя МИГ-17. Машина развила скорость до 300 км/ч. Это был первый в мире, пусть и экспериментальный, автомобиль такого типа. Сконструировал его А. Смолин, а испытания проводил известный гонщик тех лет М. Метелев.