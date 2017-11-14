Информационно-аналитическое агентство

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    • Экспорт черных металлов

    14.11.2017

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    • По данным ФТС, по итогам января-сентября 2017 года объем российского экспорта черных металлов по сравнению с аналогичным периодом 2016 года снизился на 2,1% и составил 21,2 млн тонн.
    В стоимостном выражении их экспорт, напротив, вырос на 35,3% – до 9,87 млрд долларов.

    В том числе полуфабрикатов из железа и нелегированной стали было вывезено более 10,4 млн тонн.
    Это на 4,4% меньше, чем годом ранее. При этом в денежном выражении их экспорт увеличился на 35,1% — до порядка 4,2 млрд долларов.

    Плоского проката из железа и нелегированной стали, по данным ФТС РФ, в январе-сентябре 2017 года отгрузили на 0,6% больше, чем годом ранее, их объем составил 6,6 млн тонн. В стоимостном выражении экспорт плоского проката вырос на 45,9% до 3,4 млрд долларов.

    Объем экспорта чугуна за отчетный период снизился по сравнению с 9 месяцами 2016 года на 10,4% и составил 3,37 млн тонн. В то же время, доходы от экспорта чугуна выросли на 39,5% — до 1,14 млрд долларов.

    Ферросплавов за 9 месяцев было вывезено 550,7 тыс. тонн (-2,6% к уровню 9 месяцев 2016 года) на сумму 967 млн долларов (+5,3%).

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