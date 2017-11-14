Информационно-аналитическое агентство

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    • Экспорт минеральных удобрений

    14.11.2017

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    • Экспорт минеральных азотных удобрений за 9 месяцев 2017 года составил 9,5 млн тонн.

    Это выше уровня января-сентября прошлого года на 0,8%.

    В стоимостном выражении экспорт минеральных азотных удобрений также увеличился – на 3,5% до порядка 1,7 млрд долларов.

    Смешанных удобрений экспортировали порядка 7,8 млн тонн – на 12,1% больше, чем годом ранее, на сумму 2,03 млрд долларов (+0,6%).

    Объем вывезенных калийных удобрений, по данным ФТС РФ, увеличился на 0,4% по сравнению с 9 месяцами 2016 годом.
    За отчетный период их было отгружено более 7,4 млн тонн.
    В денежном выражении их экспорт упал на 6,9% до 1,4 млрд долларов.

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