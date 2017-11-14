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    • Теплоход столкнулся с катером

    14.11.2017

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    • По данным ГМСКЦ, 11 ноября в 16-15 теплоход «Переправный-3» (судовладелец «Европейская подшипниковая корпорация», арендатор ООО «Водная база «Зеленая роща») на 1731 км Волги (г. Самара) на переправе столкнулся с катером «Конда».

    На теплоходе «Переправный-3» поврежден привальный брус по левому борту, свернута швартовая тумба, небольшая пробоина в районе машинного отделения выше ватерлинии, среди пассажиров пострадавших нет. На катере «Конда» пострадали два человека, доставлены в больницу. Пассажиров с теплохода «Переправный-3» эвакуировали на переправном теплоходе «Аврора».

    Проводится расследование.

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