Русмарин прочитал лекцию в Макаровке

Сотрудники ГТК «Русмарин» провели занятие для студентов Колледжа Государственного университета морского и речного флота им. адмирала С.О.Макарова, обучающихся по программе «Организация перевозок и управление на транспорте».

Руководитель направления внешних и внутренних коммуникаций ГТК «Русмарин» Фёдор Клеев рассказал ребятам об истории компании в увязке с развитием и перспективами отрасли и экономики страны и остановился на основных направления деятельности «Русмарина», показав на его примере особенности работы транспортно-логистических компаний.

Начальник отдела авиаперевозок и сборных грузов Ксения Иванова рассказала студентам о рынке LCL-перевозок – о точках консолидации, основных маршрутах перевозок, специфике взаимодействия с контрагентами из-за рубежа (в частности, из Китая), эффективных методах организации LCL-перевозок.

На вопрос, что дают подобные встречи компании и курсантам и рассматривают ли в «Русмарине» их как поиск, в перспективе, новых кадров, в компании ответили: «Конечно, это расширение компетенции курсантов и, возможно, преподаватели тоже узнают что-то новое, что можно узнать, только работая непосредственно в отрасли, решая задачи заказчиков, держа руку на пульсе рынка. Конечно, мы учитываем, что для нашей аудитории мы – потенциальные работодатели, но непосредственно цели поиска кадров мы на этих встречах не преследуем».

Как отметил заведующий Судомеханическим отделением колледжа Виктор Лихачев, выступивший организатором и ведущим встречи, «Аудитория получила много полезной, основанной на практике, информации «из первых рук», но самое главное – общение с представителями отрасли позволяет нашим учащимся в лице докладчиков как бы увидеть самих себя в будущем, осознать возможности своего профессионального развития, своего места в будущей профессии. Это не первая наша встреча со специалистами «Русмарина», и, я верю, что не последняя».

Как рассказали SeaNews в «Русмарине», предыдущая встреча, которая прошла в апреле, была посвящена функционированию СВХ. И в компании, и в колледже рассчитывают, что подобные встречи будут проходить на регулярной основе. Кстати, несколько студентов из тех, кто был на предыдущей встрече, летом прошли стажировку в «Румарине».